السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

هيئة تنمية الصعيد: الانتهاء من مجمعين صناعيين بمركز إسنا بالأقصر

جانب من تنفيذ المشروعات،فيتو
جانب من تنفيذ المشروعات،فيتو

شهدت محافظات الصعيد اهتمامًا كبيرًا لتحقيق أهداف الهيئة تنمية الصعيد التى تصب فى رؤية مصر2030.

وفي إطار بروتوكول التعاون المفعل بين محافظة الأقصر تحت قيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وهيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف صالح  لتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لصالح أبناء المحافظة، والاستفادة من الميزات التنافسية بمراكز وقرى المحافظة، بدأت الهيئة العمل في العديد من المشروعات التنموية لتحقيق تنمية غير مسبوقة بمحافظة الأقصر.

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وقال رئيس الهيئة إنه تم الانتهاء من عدد 2 مجمع وهما المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب مركز إسنا، حيث من المستهدف توفير أكثر من ٤٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي محافظة الأقصر. 

وثانيًا مجمع صناعات غذائية لتجفيف (الطماطم – الخضروات ) بمركز إسنا أيضًا، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية المتعددة، وأيضا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتصدير الفائض.

 
وأضاف أنه من المخطط تنفيذ العديد من المجمعات الصناعية بالمحافظة، حيث تم العمل على دراسة وتخطيط عدد ٢ مجمع صناعي حرفي (بقرية الدير – مركز إسنا)، الثاني بمركز أرمنت، وذلك ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ودعم الصناعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء محافظة الأقصر، وخلق فرص إستثمارية ذات عائد إقتصادي تنموي.

وأيضا هيئة تنمية الصعيد تقوم بتحقيق وتنفيذ إنجازات أخرى في العديد من المجالات التنموية، فمن خلال المحور السياحي، تسعى الهيئة لتطوير المناطق المحيطة بالمعابد  ، وتأهيلها لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر، حيث يتم العمل على دراسة  مخطط العمل على  تنمية المنطقة المحيطة بمعبد سيتي الأول بمحافظة الأقصر لتحقيق عائد إقتصادي للمنطقة.

و تعد تلك المشروعات فرصة مباشرة لتشغيل عدد كبير من أبنائنا في الصعيد، وخاصة بمحافظة الأقصر، وأيضًا سوف تصبح مورد رئيسي من موارد الإقتصاد القومي، ذلك في إطار خطة الدولة للتطوير والتحديث لكافة القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية.

وأكد  رئيس الهيئة، ان اهداف هيئة تنمية الصعيد تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة وتوفير الحياة الكريمة والرخاء بمحافظات الصعيد، من خلال تخطيط وتنفيذ مشــروعات تنموية فى جميع المجالات بمشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شـركاء التنمية لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموى للمناطق المستهدفة، مع إستثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة فى محافظات الصعيد موضحًا دور الهيئة التنموي التي تسعى من خلاله في تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية لمحافظة الأقصر سواء كانت "زراعية صناعية سياحية بيئية ".

وأعرب رئيس الهيئة عن الرؤية المستقبلية للمشروعات التنموية بالمحافظة والمتمثلة فى خلق فرص إستثمارية ذات عائد إقتصادى تنموي، موكدا ان خطط الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها في الصعيد، تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد لتوفير حياة آمنة لأهالي صعيد مصر، مضيفًا ان هيئة تنمية الصعيد  تقوم بتحقيق وتنفيذ  إنجازات أخرى في العديد من المجالات التنموية، فمن خلال المحور السياحي، تسعى الهيئة  لتطوير المناطق المحيطة بالمعابد  وتأهيلها لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر لتحقيق عائد إقتصادي للمنطقة  .


وقال الدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة قامت بعمل لقاءات تعريفية بالمشروع للمواطنين وأبناء القرية وأهميتة فى ايجاد فرص التشغيل الدائم،وذلك بالشراكة مع المؤسسات الاهلية والجهات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج بتلك المجمعات.


كما اثنى مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر على دور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الداعم للهيئة والمتمثل فى  إصدار توجيهاته لرؤساء المدن بالتعاون التام ونقاش المشروعات التنموية التى تصلح وتساهم فى تنمية محافظة الأقصر لتنمية كافة القطاعات التى من شأنها تحقق تنمية مستدامة لأبناء المحافظة.

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