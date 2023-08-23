فتيات الحرير يروين فترات الصيام والإفطار في حياة ديدان القز بقنا (فيديو)

“أخباركم إيه..عاملين إيه يا صغننين” بتلك الجملة يتحدثن إلى ديدان صغيرة الحجم وذات أشكال مختلفة ولون أبيض وهنا يتحركن فوق أوراق التوت بحثًا عن غذائهم، عند سماعهم لا تستطيع أن تصدق أن هذه الديدان تشعر بهن، تتحرك فور وصولهن، ويتماشين في شكل انسيابي وكأنهم يعزفون أنشودة الحياة.

يأتي إلى المصنع في نحو الساعة الثامنة صباحًا يفتحن أبواب العنابر يعرفن صيامهم وإفطارهم وأعمارهم، يتحدثن عنهم بحب وصداقة كأنهم صغارهن فرحات بهم عندما يقتربن من فترات الصوم يشعرن بالفرحة لقرب الإنتاج.

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“فيتو” التقت فتيات وسيدات الديدان بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، اللاتي ينفذن حاليًّا مشروع تربية ديدان القز بمنازلهن.

مراحل تربية ديدان القز بقنا

حيث أكدت هند سمير محمود، إحدى مربيات ديدان القز بنقادة، أن الديدان تبدأ في فقص البيض وبعدها تدخل في عمرها الأول، لافتة إلى أننا نتعامل مع الديدان بريشة خفيفة جدًّا، ويتم فرم ورق التوت في المرحلة الأولى، وعندما تتعاملين معها في البداية تشعر بشيء غريب، حيث إن الشيء صغير جدًّا ورقيق جدًّا.

وأشارت إلى أن الأسرة عارضت في البداية هذا العمل ولكن فيما بعد تدخل أحد الأشخاص حتي استطاع اقناع الاسرة وبدأت العمل سواء في البيت أو من خلال المصنع.

ونوهت الي أن العمل بدأ بصعوبة الي أن تمكنت من الامر وأصبحت مشرفة في المصنع الي جانب تربية الدود في المنزل ويتم تغذية الديدان اربع مرات في اليوم، حيث يتم غسل الورق وتقطيعه الي الديدان.

كيفية التعامل مع الديدان

قالت “هند” إنها تتعامل معهم من خلال حوامل في المنزل عكس المصنع طبعًا الذي يوفر مراقد يوضع عليها الورق ويتم وضع الديدان لتبدأ في التغذية وبهذا تصبح في مراحل عمرية مختلفة ومتنوعة.

ولفتت إلى أن الديدان تصوم أربع مرات وفي العمر الخامس يكون التشرنق والتحشيش، في المرحلة الأولى يكون 4 أيام صيام وفي العمر الثاني صيام يوم ونصف والمرحلة الأخيرة الصيام الرابع وبعدها تعمل الشرنق الذي يكون من خلال خيوط الغزل للحرير وتكون من 8 إلى 10 أيام فقط.

وأكدت فرحة علاء الدين، إحدى مربيات ديدان القز، التعامل مع اليرقات الصغيرة يكون بكل حرص خاصة أن الديدان في العمر الأول تكون ذات حساسية عالية جدًّا.

ولفتت إلى أن تربية الديدان كانت فرصة عمل مناسبة للقضاء على وقت فراغي خاصة أنني لم تكن لديَّ وظيفة وهذا الأمر كان بالنسبة لي طوق نجاة.

قصة نجاح فرحة

قالت “فرحة” إنها عندما قدمت إلى مشروع تربية الديدان في نقادة لم تكن تعرف شيئًا ولكن بفضل المدربين استطاعت الوصول إلى كفاءة عالية وأصبحت اليوم مدربة وتقوم بالإشراف على تعليم الفتيات الجدد في المشروع.

وأشارت إلى أنه إلى جانب تشغيل أكثر من 100 سيدة وفتاة بالمشروع إلا أن هناك مستفيدات في البيوت تعلمن التربية والحل ويكون عمر التربية في المنزل حوالي شهر فقط، لافتة إلى أن العمل يبدأ في المشروع في تمام الثامنة صباحًا وينتهي في الثانية ظهرًا.