السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

برايتون يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد فوزه على وولفرهامبتون برباعية (صور)

برايتون، فيتو
برايتون، فيتو

فاز نادي برايتون على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

أهداف مباراة وولفرهامبتون وبرايتون 

سجل هدف برايتون في الشوط الأول اللاعب الياباني ميتوما في الدقيقة 15، بعدما راوغ 4 مدافعين من وولفرهامبتون ووضعها في الشباك، بينما في الشوط الثاني سجل برايتون ثلاثة أهداف متتالية عن طريق مارش (هدفين) واستبونيان، وسجل هدف وولفرهامبتون الوحيد اللاعب هي تشان هوانج في الدقيقة 61.

بهذا الفوز يتصدر نادي برايتون الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 6 نقاط، بينما احتل وولفرهامبتون المركز الأخير بدون نقاط. 

 

مباراة وولفرهامبتون وبرايتون، فيتو 
مباراة وولفرهامبتون وبرايتون، فيتو 

تشكيل برايتون أمام وولفرهامبتون 

وبدأ برايتون المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: ستيل

في خط الدفاع: ميلنر- ويبستر- دانك- إستوبيان

في خط الوسط: جروس- جليمور- مارش

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في خط الهجوم: إنشيزو- ميتوما- ويلبيك

تشكيل وولفرهامبتون أمام برايتون 

وبدأ وولفرهامبتون المباراة بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: خوسيه سا

في خط الدفاع: سيميدو - داوسون - كليمان – أيت نوري.

في خط الوسط: بيدرو نيتو- جوميز - ليمنيا.

في خط الهجوم: نونيز – فابيو سيلفا- كونيا.

وكان برايتون، تغلب على فريق لوتون الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من البريميرليج.

بينما فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد خلال المباراة رافائيل فاران في الدقيقة 76 من عمر اللقاء. 

مباراة وولفرهامبتون وبرايتون، فيتو 
مباراة وولفرهامبتون وبرايتون، فيتو 

تشيلسي يضم لاعب لاعب برايتون 

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميًّا، مساء الإثنين الماضي، التعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري الدولي موسيس كايسيدو من فريق برايتون.

وأكد تشيلسي في بيان: "يسر تشيلسي أن يعلن عن توقيع الدولي الإكوادوري موسيس كايسيدو".

وأضاف: "وافق لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا على عقد مدته 8 سنوات في ستامفورد بريدج، مع خيار النادي لسنة أخرى".

ونقل تشيلسي عن كايسيدو قوله: "أنا سعيد جدًّا بالانضمام إلى تشيلسي! أنا متحمس جدًّا لوجودي هنا في هذا النادي الكبير ولم أكن مضطرًّا للتفكير مرتين عندما اتصل بي تشيلسي، كنت أعرف أنني أريد التوقيع للنادي، لقد تحقق حلم أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لبدء العمل مع الفريق".

 

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أرقام موسيس كايسيدو 

وبعد أداء مبهر مع برايتون ارتبط كايسيدو، البالغ من العمر 21 عامًا، بمغادرة إستاد أميكس عقب 37 مباراة في الموسم الماضي ليساعد برايتون في احتلال المركز السادس والتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة.

وجذب كايسيدو أنظار عدة أندية في فترة الانتقالات ومنها تشيلسي وليفربول الذي كان يريد ضم اللاعب لكنه اختار تشيلسي.

وانضم كايسيدو لبرايتون في ديسمبر 2021، ولعب معارًا لفريق بيرشكوت البلجيكي بين أغسطس 2021 ويناير 2022.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فقد شارك كايسيدو مع برايتون في 53 مباراة سجل فيها هدفًا وصنع 3.

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