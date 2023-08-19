السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببئر العبد

حادث سير
حادث سير

شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة شمال سيناء إصابة 7 أشخاص، بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد قرية التلول تجاه مدينة العريش، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج.

 

وأسفر الحادث عن إصابة باسل محمد سلامة  30 سنة، أصيب بنزيف من الأنف ودعاء محمد سلامة  22 سنة أصيبت بسحجات وكدمات بالجسم ومنة محمد سلامه 19 سنة أصيبت بكدمة بالرأس، وعبدالرحمن محمد سلامه 12 سنة أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وعائشة سليمان عطية  50 سنة أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري ومحمد سلامه سليمان 55 سنة اصيب بكدمه بالرأس وحنين السيد سلامه  16 سنه سحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين بمدينة بئر العبد 
 

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حوادث الطرق المرورية 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

 نصائح لتفادي حوادث السير وتجنّبها 

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها

 عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. 

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة

عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة

 الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين

 اتباع إرشادات الأرصاد، والطرق، والإشارات الضوئيّة

 والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم

 عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة

 المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة

 القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

حوادث السيارات على الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

 

بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

 

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى / 100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

 

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

 

بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.
 

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