الصحة: متحور كورنا الجديد لا يسبب الفشل التنفسي ولا الخلل المناعي (فيديو)

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة إن "سلالات ومتحورات كورونا الموجودة حاليا لا تصيب الجهاز التنفسي السفلي ولا تؤدي إلي فشل في التنفس أو خلل في الجهاز المناعي".



متحورات كورونا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار":"متحورات كورونا التي ظهرت بداية من أوميكرون وحتي المتحور الجديد ليست بخطورة متحور دلتا".

خطورة متحور كورونا الجديد

وأوضح:"المتحور الجديد لكورونا سرعة انتشاره تزيد عن سرعة الأوميكرون وبدأ يهرب من المناعة الطبيعية أو المكتسبة نتيجة اللقاحات، وهذه هي خطورته".



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أعراض متحور كورونا الجديد

وأكد: أعراض المتحور الجديد لكورونا ليست بالخطيرة أو الشديدة ولا يؤدي إلي فشل تنفسي أو ضيق في التنفس أو الدخول إلي العناية المركزة أو الاحتياج الي الأكسجين والجهاز التنفسي.



منظمة الصحة العالمية



وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أنه حتى الآن لا توجد خطورة من متحور كورونا الجديد وما زال يصنف بمتحور منخفض الخطورة ويتشابه مع متحور أوميكرون من حيث الأعراض ولا يسبب شدة في الأعراض

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن أعراض الإصابة بنزلات البرد العادية تتشابه مع أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن تحورات فيروس كورونا المستمرة حولت فيروس كورونا إلى إصابة شبيهة بنزلة البرد.

التعامل مع أى نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا



وأشار إلى أنه يتم التعامل مع أي نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ٩٠% من حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت حالات بسيطة.

وقال استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إنه لا يوجد اختلاف بين أعراض جميع متحورات فيروس كورونا ومنهم المتحور الجديد Eg.5.

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وكشف استشاري الحساسية والمناعة، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 وهم كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وهم أكثر عرضة للمضاعفات.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا



وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن الشباب يمكن أن يتعرضوا للإصابة بمتحور كورونا الجديد إلا أن أعراضه تكون بسيطة ويمكن علاجها بأدوية البرد التقليدية بينما الفئات الأكثر خطورة عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية لأن المرض يمكن أن يسبب مضاعفات لهم.