الرحيل المجاني عرض مستمر في الزمالك، 8 لاعبين على أعتاب المغادرة

ظاهرة غريبة سيطرت على نادي الزمالك في السنوات الماضية، وازدادت وضوحا في الأعوام الأخيرة، وهي رحيل عدد كبير من اللاعبين بشكل مجاني نهاية كل موسم.

وعادة فإن اللاعب الذي يرحل بشكل مجاني نهاية كل موسم، يكون الزمالك تعاقد معه بملايين الجنيهات أو من أبرز اللاعبين في الفريق، أو ناشئا تألق مع القلعة البيضاء حتى لفت أنظار باقي الأندية.

الرحيل بشكل مجاني يكبد الزمالك مبالغ كبيرة، ولا يستفيد الأبيض من رحيل اللاعبين عن طريق البيع أو الإعارة.

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ظاهرة الرحيل بشكل مجاني تمثلت هذا العام في يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر اللذين انتقلا رسميا لنادي بيراميدز في صفقة انتقال حر.

كما أن أحمد عيد وأحمد أيمن منصور رحلا بشكل مجاني في صفقة انتقال حر لنادي المصري البورسعيدي بعد عدم توثيق عقديهما مع الزمالك.

يوسف أسامه نبيه، فيتو

فشل مفاوضات الزمالك لتجديد عقود اللاعبين

اللاعبون الذين رحلوا عن الزمالك بشكل مجاني في الفترات الماضية، كانوا من أبرز وأجود لاعبي الفريق، ولكن الإدارة لم تسارع في تجديد التعاقد معهم بعد تألقهم مباشرة، إلا أن المفاوضات تبدأ في العام الأخير من عقد اللاعب مع الفريق، وفي هذه الحالة يكون موقف اللاعب أقوى من الإدارة، بسبب أنه يمتلك على أرض الواقع عروضا قوية، لأنه بالنسبة للأندية الأخرى مكسب، لأنها صفقة مجانية لا تكلف النادي الآخر سوى راتب اللاعب.

وفي السطور التالية نعرض أبرز اللاعبين الذين رحلوا عن الزمالك في آخر عامين بشكل مجاني واللاعبين الذين قد يرحلوا العام القادم بشكل مجاني في حالة عدم قدرة الزمالك على تجديد التعاقد معهم.

رحيل طارق حامد وبن شرقي وأبو جبل وساسي بشكل مجاني عن الزمالك

وهناك العديد من اللاعبين الذين رحلوا بشكل مجاني عن الزمالك في الفترة الماضية، بعد انتهاء عقودهم، دون أن يستفيد الأبيض منهم ماديا يأتي على رأسهم طارق حامد الذي انتقل لاتحاد جدة في صفقة انتقال حر، رغم أن الأبيض تعاقد مع اللاعب من سموحة بمبلغ مادي كبير.

طارق حامد

أبو جبل يوقع مع النصر بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا

وأيضا أبو جبل الذي أصبح مطمعا لأندية مصر وآسيا بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا، والتي رحل بعدها عن الزمالك بشكل مجاني أيضا إلى النصر السعودي، الذي أغرى اللاعب بمبالغ طائلة ليرفض التجديد للزمالك ثم انتقل بعدها إلى البنك الأهلي بعد فسخ عقده بالتراضي مع الفريق السعودي.

أبو جبل

أشرف بن شرقي والرحيل عن الزمالك

الأسماء التي رحلت بشكل مجاني عديدة في نادي الزمالك يأتي من ضمنها أيضا أشرف بن شرقي الذي فشلت الإدارة في تجديد تعاقده، ليرحل بشكل مجاني إلى الجزيرة الإماراتي دون الاستفادة ماديا من واحد يعد أبرز الأجنحة الهجومية في آسيا وأفريقيا.

أشرف بن شرقي

أوناجم يرحل مجانا عن الزمالك ويلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا عامين متتاليين

كما أن الزمالك رحل عنه العديد من اللاعبين بشكل مجاني أيضا مثل المغربي محمد أوناجم الذي حصل مع الوداد ببطولة دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، والعام الحالي أيضا يشارك في نهائي البطولة ذاتها.

رزاق سيسيه يرحل مجانا للبنك الأهلي

الأسماء عديدة التي رحل عن الزمالك في الفترة الماضية ومن بينها أيضا رحيل رزاق سيسيه بشكل مجاني للبنك الأهلي، الزمالك قام بشراء رزاق سيسيه من أسوان ثم أخرجه إعارة إلى الاتحاد السكندري، قبل أن يعود إلى الزمالك ويخرج من حسابات البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ليرحل بعدها مجانا إلى البنك الأهلي.

الجدير بالذكر أن رزاق سيسيه كان يمتلك عروضا عديدة وكان مطمع لأندية الدوري الممتاز إلا أن الإدارة لم تستطع الاستفادة ماديا من اللاعب سوا في إعارته فقط التي بكل تأكيد تكون قيمتها قليلة جدا بالنسبة للبيع النهائي.

زكريا الوردي تعاقد حر ورحيل مجاني

وفي قصة مختلفة استطاع الزمالك التعاقد مع زكريا الوردي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الرجاء المغربي، تعاقد الزمالك مع الوردي لتعويض رحيل طارق حامد وفرجاني ساسي، إلا أن زكريا الوردي رحل بشكل مفاجئ بعد فترة قصيرة وأعلن الزمالك فسخ تعاقده مع اللاعب بعد 6 مباريات فقط، الغريب أن الوردي أتى بشكل مجاني ورحل بشكل مجاني ثم انضم للرجاء المغربي مرة أخرى.

فرجاني ساسي يرحل مجانا إلى الدحيل

وأيضا اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي وقع عقدا يمتد لـ3 سنوات مع الزمالك، في صيف عام 2018، قادما من النصر السعودي، وقدم مستويات متميزة على مدار تلك الفترة، قبل أن يرحل بشكل مجاني أيضا في نهاية عقده إلى الدحيل القطري.

فرجاني ساسي

عمر السعيد يرحل مجانا عن الزمالك

عمر السعيد مع الزمالك لم يقدم الأداء المرجو خلال رحلته مع الفريق الأول لكرة القدم، فكان يقدم أداء قويا في فترات، وفترات أخرى لا يقدم المطلوب، إلا أن اللاعب كان هدفا للعديد من أندية الدوري المصري الممتاز، ولكن أيضا مثل سابقيه رحل بشكل مجاني.

إدارة الزمالك لم تتعلم من الماضي

إدارة الزمالك لم تتعلم من السقطات السابقة لتجدد عقود اللاعبين مبكرا قبل الدخول في مرحلة يصبح موقف اللاعب أقوى وتنهال عليه العروض الخارجية ليرحل عن الفريق بشكل مجاني، إدارة الزمالك أيضا لا تعرف كيفية الاستفادة من اللاعبين قبل انتهاء عقودهم عن طريق بيعهم أو إعارتهم بنية البيع.

وفي الموسم الحالي يعيش نادي الزمالك نفس الأزمة حيث مضى يوسف أسامه نبيه مع بيراميدز وذلك لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك، نفس الأزمة يعيشها الزمالك حاليا أيضا مع سيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثي.

يوسف أسامه نبيه، فيتو

وأصبح أمام مسئولي الزمالك ملف مهم وهو تجديد عقود اللاعبين الذي ينتهي تعاقدهم مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل 2023- 2024.

ويسعى مسئولو الزمالك لتجديد عقود اللاعبين في الوقت الحالي لتجنب رحيلهم بشكل مجاني في نهاية الموسم المقبل مثلما حدث مع يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر اللذان انضما لـ بيراميدز بشكل مجاني.

الأزمة المالية تقف عائقا أمام إدارة الزمالك لتجديد عقود اللاعبين وذلك في ظل أن النادي يعاني من أزمة وقف القيد بسبب الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، ومستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج المتأخرة.

ورغم أن الحديث الشاغل في الوقت الحالي هو تجديد عقد أحمد فتوح أحد أبرز اللاعبين في الزمالك والدورى المصرى إلا أن هناك 7 لاعبين أيضا تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل وهو ما نوضحه في السطور التالية.

8 لاعبين مميزين تنتهي عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم القادم

أحمد فتوح

محمد أشرف روقا

محمود عبد الرازق شيكابالا

محمد عواد

محمد صبحي

يوسف أوباما

محمود علاء

محمد عبد الغني