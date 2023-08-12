الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

لايبزيج يتوج بالسوبر الألماني على حساب بايرن ميونخ بعد الفوز 0/3

لايبزيج، فيتو
لايبزيج، فيتو

حقق فريق لايبزيج الفوز بثلاثية نظيفة علي حساب بايرن ميونخ في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي السوبر الألماني، وأقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري ليتوج لايبزيج بلقب كأس السوبر أولى بطولات الموسم في المانيا. 

 

أهداف مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج 

استطاع لايبزيج منذ البداية فرض سيطرته علي المباراة وخطف هدف في الدقيقة 3 عن طريق الإسباني داني أولمو، وضاعف اللاعب النتيجة في الدقيقة 44 من تمريرة تيمو فيرنر، وفي شوط المباراة قتل أولمو اللقاء بالهاتريك في الدقيقة 68 من علامة الجزاء ليفوز لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد.

وأعلن مدير فني بايرن ميونخ توماس توخيل ومارك روزه مدرب لايبزيج تشكيل فريقيهما لهذه المواجهة.

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي:

تشكيل بايرن ميونخ 

حراسة المرمى: أولريتش 

خط الدفاع: دي ليخت، أوباميكانو، بافارد، ديفيس 

خط الوسط: كيميتش، لايمر، موسيالا 

خط الهجوم: جنابري، ساني، تيل 

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تشكيل لايبزيج 

حراسة المرمى: بلاسفيتش 

خط الدفاع: سيماكان، اوبران، هينريش، روم.

خط الوسط: كمبل، شلاجر، أولمو، سيمونس 

خط الهجوم: أوبندا، فيرنر 

ومن ناحيته، نجح بايرن ميونخ في التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، قبل ساعات معدودة على انطلاق أولى مبارياته في موسم 2023-2024.

ووقع كين لبايرن مقابل 100 مليون يورو في صفقة قياسية في تاريخ الدوري الألماني وجميعها كانت لبايرن ميونخ.

 

قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الألماني

هاري كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ 100 مليون يورو.

 لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ: 80 مليون يورو.

 ماتيس دي ليخت من يوفنتوس إلى بايرن: 67 مليون يورو.

ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى البايرن: 55 مليون يورو.

 مين جاي كيم من نابولي إلى بايرن: 50 مليون يورو.

دايوت أوباميكانو من لايبزيج: 42.5 مليون يورو.

كورنتين توليسو من ليون: 41.5 مليون يورو.

خافي مارتينيز من أتلتيك بيلباو: 40 مليون يورو.

ماتيس هوملز من بوروسيا دورتموند: 38 مليون يورو.

 ماريو جوتزه من بوروسيا دورتموند: 37 مليون يورو.

وأصبح كين بذلك أغلى لاعب في تاريخ بايرن والبوندسليجا، متجاوزا صفقة انتقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.

 

صفقة هاري كين إلى بايرن ميونخ

ورفض توتنهام عدة عروض من بايرن ميونخ، مع رغبته في بيع هاري كين بمبلغ لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.

وتوصل الناديان في النهاية إلى اتفاق، يقضي بانتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ، والذي يسعى لتعزيز هجوم الفريق هذا الصيف تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت تفاصيل العرض البافاري لصاحب الـ30 عامًا حيث أوضحت أن بطل ألمانيا عرض على هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات راتبا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وينتظر بايرن موافقة اللاعب النهائية لحسم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، قبل خوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد.

وأظهر بايرن ميونخ رغبة عارمة في نيل توقيع كين هذا الصيف، لسد الثغرة التي خلفها البولندي روبرت ليفاندوفسكي برحيله صوب برشلونة العام الماضي.

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