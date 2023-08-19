الرسالة الأخيرة، وفد إيكواس يصل إلى النيجر من أجل وساطة دبلوماسية مع قادة الانقلاب

وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس إلى نيامي، السبت، في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع الجيش الذي تولى السلطة في النيجر، إثر انقلاب على الرئيس محمد بازوم، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من المنظمة الإقليمية.

إعادة النظام الدستوري بالنيجر

وقالت المصادر إن طائرة الوفد هبطت في مطار نيامي ظهر اليوم، وذلك عقب إعلان رؤساء أركان جيوش دول إيكواس جهوزيتهم لإرسال قوة عسكرية لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر.

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ويرأس الوفد الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، الذي زار نيامي يوم 3 أغسطس، لكنه لم يلتق بالرجل القوي الجديد في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، ولا بالرئيس المحتجز.

لقاء وفد إيكواس مع الرئيس محمد بازوم

وأكد مصدر مقرب من "إيكواس" أن الوفد يريد نقل رسالة حازمة إلى العسكريين في نيامي، ولقاء الرئيس بازوم الذي ما يزال محتجزًا.

وأعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، الجمعة، أن هدف هذه البعثة هو "الاستمرار في اتِّباع المسار السلمي لاستعادة النظام الدستوري" في النيجر.

وتوازيًا، أعلنت "إيكواس" أنَّها "مستعدة للتدخل" العسكري لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر.

وقال موسى عقب اجتماع لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في "إيكواس" استمرَّ يومين: "نحن مستعدون للتدخل بمجرد إصدار الأمر. كما تم تحديد يوم التدخل".



من ناحية أخرى قالت أسماء الحسيني، الباحثة في الشأن الأفريقي، إن هناك مخاطر كبيرة جدا لقرار الإيكواس بالتدخل العسكري في أزمة النيجر، لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب إقليمية تقضي على الأخضر واليابس في المنطقة.



المنطقة على حافة حرب إقليمية

وأكدت أسماء الحسيني، أن هناك تضامنًا من بوركينا فاسو ومالي مع قادة الانقلاب في النيج، وأرسلو أسلحة وقوات عسكرية للتصدي لأي هجوم من الإيكواس الأمر الذي ينذر باتساع دائرة القتال لتضم دولا أخرى في القارة السمراء.

رئيس النيجر محمد بازوم، فيتو

وأوضحت الحسيني أن التدخل العسكري ما زال الخيار الأخير لأن هناك جهودا سياسية لاحتواء الأزمة بدون حرب، خاصة أن هناك انقساما بين دول الإيكواس ودول الجوار وانقسام دولي أيضًا حول التدخل العسكري في النيجر.



وبدأ الجيش في النيجر في اتخاذ عدة إجراءات عسكرية، وذلك استعدادًا لأي تدخل عسكري من قبل قوات الإيكواس، خاصة بعد إعلان المجموعة أنها اتفقت على التدخل لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.

استعدادات عسكرية مكثفة في النيجر

وفي السياق ذاته شرعت مراكز التجنيد العسكرية في النيجر في استقبال المتطوعين لمساعدة الجيش في مواجهة التهديد المتزايد لغزو محتمل من قبل "إيكواس"، حيث تهدف السلطات إلى تجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين في جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى الوحدات القتالية بالإضافة إلى الوحدات اللوجستية الطبية والفنية والهندسية للقوات المسلحة النيجيرية.



ويوم الخميس الماضي، نشرت سلطات النيجر، قوات عسكرية بالقرب من حدود البلاد مع نيجيريا وبنين. أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" عن الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكنها رفضت تحديده بدقة.



وذكرت مجموعة إيكواس في البيان الصادر عنها: "اتفقنا على كل ما يتطلبه التدخل العسكري في النيجر.. ومستعدون للتدخل بأي وقت"، لافتة إلى أن كل الخيارات على الطاولة بشأن التعامل مع الأزمة في النيجر.

وأكدت مجموعة إيكواس في بيانها استعداد جميع قواتها للتدخل في النيجر، مشددة على أنها بانتظار الأمر فقط، موضحة أن التدخل العسكري ليس خيارها المفضل لأزمة النيجر لكنها مضطرة لذلك، مطالبة قادة الانقلاب بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم وعائلته فورًا.

واجتمع قادة جيوش دول غرب أفريقيا لليوم الثاني والأخير من المحادثات، في أكرا عاصمة غانا، اليوم، لبحث تفاصيل تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا أخفقت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري هناك.

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