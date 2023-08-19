تفاصيل مثيرة في واقعة ذبح شاب لطليقته أمام المارة في الفيوم

كشفت تحريادة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، عن تفاصيل جديدة في واقعة ذبح شاب لطليقته أمام المارة في عرض الشارع، بمدينة طامية، بمحافظة الفيوم.

وتبين أنهما منفصلان منذ فترة، وحاول إعادتها الي عصمته، إلا أنها رفضت، بسبب كثرة الخلافات الزوجية بينهما أثناء فترة وجودها معه، قبل الانفصال، وأنه تردد كثيرا علي منزل أسرتها لإعادتها إلي عصمته إلا انها وقفت له بالمرصاد رافضة العودة، فاضمر في نفسه أن يتخلص منها وألا تكون لغيره، واختمرت الفكرة في رأسه وحدد موعدا للتنفيذ وقت خروجها من محل كوافير كانت تتردد عليه.

Advertisements

تفاصيل ارتكاب الجريمة

وكان شاب تخلص من طليقته في وضح النهار وفي نهر الشارع بمدينة طامية بمحافظة الفيوم، أثناء خروجها من محل كوافير، حيث انقض عليها وأزهق روحها ذبحا، أمام المارة.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا، من مأمور مركز طامية، يفيد بأن شاب ذبح طليقته في وضح النهار، أمام المارة بشارع السوق بمدينة طامية بمحافظة الفيوم.

وتبين من المعاينة الظاهرية إصابة المجني عليها بجرح ذبحي، ما أدي إلي مصرعها في الحال، وتبين أن الخلافات زوجية أدت إلي تربص الشاب بطليقته أثناء خروجها من محل كوافير اعتادت الذهاب اليه، وفور خروجها انقض عليها وذبحها بآلة حادة كان يخفيها بين طيات ملابسه.

وتم فرض كردون امني حول مكان الواقعة، ومنزل أسرة الجاني، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة أحيل الي النيابة المحتصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بأسباب وساعة الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع وحدة مباحث مركز طامية، وتولي التحقيق.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد



يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي



يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.