السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، جمهور ليفربول يكرم مشجع إيفرتون ضحية الإستاد الجديد

تكريم مشجع إيفرتون،
تكريم مشجع إيفرتون، فيتو

كرمت جماهير ليفربول مشجع إيفرتون الذي فارق الحياة أثناء عمله في موقع ملعب النادي الجديد وذلك برفع علم النادي بالدقيقة 26 أثناء مباراة الجولة الثانية من البريميرليج ضد بورنموث على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

 

أحداث الشوط الأول  من مباراة ليفربول وبورنموث 

وبدأت المباراة بهدف مباغت لفريق بورنموث ألغاه الحكم في الدقيقة الثانية ليعود نفس الفريق ويتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 3 عن طريق سيمينو، وحاول الريدز معادلة النتيجة لكن القائم وقف أمام رأسية فان دايك، وتحصل اليسون حارس الليفر علي بطاقة صفراء في الدقيقة 8.

ومنذ الهدف وحاول لاعبو الريدز بمعادلة النتيجة لكن تألق نيتو حارس بورنموث كان مسيطرًا على كل المواقف حتى استطاع لويس دياز خطف هدف التعادل للريدز في الدقيقة 27 وعاد صلاح لإحراز هدف التقدم لليفر في الدقيقة 37 بعد أن أكمل الكرة بعد إضاعته ركلة الجزاء.

 

تشكيل ليفربول 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز، جوتا.

 

وجاء تشكيل بورنموث على النحو التالي: 

تشكيل بورنموث 

حراسة المرمي: نيتو 

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خط الدفاع: أرونس، زبرياني، سينسي، كيركيز 

خط الوسط: روثويل، فيليب، كريسيتي 

خط الهجوم: سيمنيو، سولانكي، انتوني 

 

محمد صلاح في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي

ففي موسم 2017-2018 أمام كريستال بالاس لم يسجل صلاح في الجولة الثانية.

وفي موسم 2018-2019 صنع هدفًا فقط أمام كريستال بالاس بالجولة الثانية.

وفي موسم 2019-2020 لم يسجل أو يصنع أمام ساوثهامبتون.

في موسم 2020-2021 ضد تشيلسي لم يسجل أو يصنع

و في موسم 2021-2022 ضد فريق بيرنلي لم يسجل أو يصنع.

وفي الموسم الماضي 2022-2023 لم يسجل أو يصنع أمام فريق كريستال بالاس.

 

محمد صلاح يرد على انتقاله لاتحاد جدة

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

وكان ربطت العديد من التقارير أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للتفاوض مع فريقه ليفربول من أجل الانضمام للفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد أزمته مع يورجن كلوب.

 

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