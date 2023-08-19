السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعقد دورتها العادية 52 غدا

الجامعة العربية،
الجامعة العربية، فيتو

تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية، أعمال دورتها العادية (52) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدءا من غدا الأحد 20 أغسطس ولمدة يومين.

منظومة العمل العربي المشترك

وتنعقد أعمال الدورة برئاسة طلال خالد المطيري دولة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك وكذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب.

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وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن استمرار مجابهة ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من انتهاكات واحتجاز لجثامين الشهداء من قبل القوة القائمة بالاحتلال يظل في مقدمة أولويات اللجنة حيث سوف تشهد الدورة مداخلة عن بعد لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، السيدة/Francesca Albanese.

 حماية الفطرة السليمة 

كما تحمل اللجنة على عاتقها هاجس حماية الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة عبر صد مفاهيم دخيلة على مجتمعنا العربي تمس قدسية مؤسسة الأسرة والزواج بين ذكر وأنثى.

و تسعى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى بلورة رؤية عربية موحدة حول سبل نبذ الكراهية والعداوة والتمييز على أساس الدين والمعتقد في ضوء ما شهدناه من حرق وتدنيس متكرر للمصحف الشريف في بعض البلاد الغربية.

إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان

هذا، وسيتم خلال الدورة إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2024 (16 مارس)، كما سوف يتم النظر في مواضيع من قبيل "تأثير التحولات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان" و"تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر" بالإضافة إلى متابعة الأنشطة المزمع عقدها تخليدا لمرور (75) سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا مرور (20) سنة على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.  

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

وجدير بالذكر أن التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (52) سوف ترفع للدورة العادية القادمة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (سبتمبر 2023).

 

 

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الجامعة العربية حقوق الإنسان جامعة الدول العربية

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