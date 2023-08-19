دياز يحرز هدف التعادل لفريق ليفربول في مرمى بورنموث

الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز الكولومبي لويس دياز هدف التعادل لفريق ليفربول في مرمى بورنموث في الدقيقة 27 لتصبح النتيجة تعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي تقام على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعدما اكتفى بنقطة واحدة ضد تشيلسي، في الجولة الأولى.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز، جوتا.

وجاء تشكيل بورنموث على النحو التالي:

تشكيل بورنموث

حراسة المرمي: نيتو

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خط الدفاع: أرونس، زبرياني، سينسي، كيركيز.

خط الوسط: روثويل، فيليب، كريسيتي.

خط الهجوم: سيمنيو، سولانكي، أنتوني.

محمد صلاح في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي

ففي موسم 2017-2018 أمام كريستال بالاس لم يسجل صلاح في الجولة الثانية.

وفي موسم 2018-2019 صنع هدفا فقط أمام كريستال بالاس بالجولة الثانية.

وفي موسم 2019-2020 لم يسجل أو يصنع أمام ساوثهامبتون.

في موسم 2020-2021 ضد تشيلسي لم يسجل أو يصنع

و في موسم 2021-2022 ضد فريق بيرنلي لم يسجل أو يصنع.

وفي الموسم الماضي 2022-2023 لم يسجل أو يصنع أمام فريق كريستال بالاس.

محمد صلاح يرد على انتقاله لاتحاد جدة

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

وكان ربطت العديد من التقارير أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للتفاوض مع فريقه ليفربول من أجل الانضمام للفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد أزمته مع يورجن كلوب.