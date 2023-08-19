رفع 734 إشغال طريق وإزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة عن رفع 734 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بالبحيرة بالإضافة إلي إزالة 31 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و103 أمتار مربعة بنطاق 6 مراكز.

رفع 734 إشغال طريق وإزالة 31 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

و أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 734 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 257 حالة بدمنهور، 73 حالة بأبوحمص، 153 حالة برشيد، 76 حالة بوادى النطرون، 175 حالة بإيتاي البارود.

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وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفي سياق آخر. وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 31 حالة تعدي بنطاق 6 مراكز على مساحة 4103 أمتار مربعة عبارة عن إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 2055 مترًا مربعًا عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وأسوار وشدات خشبية بالدلنجات.

و12 حالة تعد بمساحة 920 مترا مربعا عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني وشدات خشبية بكفر الدوار و4 حالات تعد بمساحة 358 مترًا مربعًا عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بإيتاي البارود.

و3 حالات تعد بمساحة 320 مترًا مربعًا عبارة عن شدات خشبية خارج الحيز العمراني برشيد. وحالتي تعد بمساحة 270 مترًا مربعًا عبارة عن مبنى بالبلوك وشده خشبية وحديد تسليح استعداد لعمل سمل خرساني بالمحمودية. وحالتي تعد في المهد بمساحة 180 مترًا مربعًا عبارة عن مبنى عشوائي بالطوب الأبيض وشده خشبيه بدون ترخيص بحوش عيسى.



وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.