باحث مالي: تدخل الإيكواس عسكريا في أزمة النيجر يجر أطرافا أخرى للصراع

قال محمد بن مصطفى سنكري باحث في الشؤون السياسية الأفريقية ومنطقة الساحل: إن قرار الإيكواس بالتدخل العسكري في أزمة النيجر لا يمكن أخذه مأخذ الجد، وذلك للعديد من الأسباب بدءًا من التشكيك في قدرتها على الحشد العسكري اللازم والحشد الشعبي الضروري لمؤازرة القوة العسكرية في دول الإيكواس، وعلى الصعيد الأفريقي بصفة عامة مرورا بالتنازع في الهيئات الدولية حول معالجة الملف، وانتهاءً بوقوف الشعب النيجري صفا واحدا مع الجيش ضد أي عدوان خارجي من الإيكواس.



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إشعال الصراع بمنطقة الساحل ككل

وأكد فى تصريح لـ “فيتو” أشكك في قرار الإيكواس بالتدخل العسكري في النيجر من هذه الجوانب، وفي حالة إمضاء القرار بالفعل، فإنها ستكون حربا ضارية وشاملة في المنطقة برمتها، لأن الإيكواس لن تجد نفسها في مواجهة الجيش النيجري فحسب، ولكن ستكون في مواجهة التحالف الثلاثي العسكري النيجري المالي وبوركينا فاسو، واجتمع الثلاثي العسكري في العاصمة أمس الجمعة، لدراسة خطة التصدي للإيكواس، ويتزعم مالي هذا التحالف الثلاثي، لكونه أحسنهم تسليحا وعدة وعتادا، من طائرات مقاتلة ودبابات ومدرعات ورادارات وغيرها من الاسلحة الحربية التي اشترتها الدولة من روسيا مؤخرًا.

وتابع إن تدخل الايكواس عسكريا فى أزمة النيجر سيكون حربا وكربا، وقد تتجاوز الأزمة المنطقة لتصل إلى كل بعيد كان يرى نفسه بمفازة من ويلاتها، كما كان الأمر في ليبيا مثلًا، وقد يجر أطرافا أخرى إلى هذه الحرب في حالة نشوبه كرهًا لا طوعًا، وكانت الايكواس انتهجت موقف الحياد في بدايتها بغض النظر عن أعداد القتلى والجرحى والنازحين.