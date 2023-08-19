الدوري الألماني، باير ليفركوزن يتقدم على لايبزيج 1/2 في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول بتقدم فريق باير ليفركوزن علي نظيرة فريق لايبزيج بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب باي أرينا في الجولة الأولى من البوندسليجا.

أحداث الشوط الأول

ونجح فريمبونج في تسجيل الهدف الأول لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول , بينما استطاع تاه منت إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 35 من اللقاء.

وتمكن داني أولمو من تقليص الفارق لمصلحة لايبزيج بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39.

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وجاء تشكيل فريق باير ليفركوزن كالأتي:

وأستقر الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن على تشكيل فريقه أمام فريق لايبزيج في الجولة الأولي من الدوري الألماني .

حراسة المرمي: هراديكي

خط الدفاع: تاه , كوسونو , تابسونا , اليخاندرو , فريمبونج

خط الوسط: بالاسيوس , فيرتز , شاكا , هوفمان

خط الهجوم: بونيفاس

ويأتي تشكيل فريق لايبزيج كالتالي :

وأعلن ماركو روز المدير الفني لفريق لايبزيج تشكيل فريقة استعدادا لمواجه باير ليفركوزن في الجولة الأولي من الدوري الألماني.

حراسة المرمي: بلاسفيتش

خط الدفاع: سيماكان , أوبران , روام, سيوالد

خط الوسط: تشافي , شلاجر , سيوالد

خط الهجوم: أولمو , أوبيندا , فيرنر

لايبزيج بطلا للسوبر الألماني على حساب بايرن

وحقق فريق لايبزيج الفوز بثلاثية نظيفة علي حساب بايرن ميونخ في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي السوبر الألماني، وأقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري ليتوج لايبزيج بلقب كأس السوبر أولى بطولات الموسم في ألمانيا.

واستطاع لايبزيج منذ البداية فرض سيطرته على المباراة وخطف هدف في الدقيقة 3 عن طريق الإسباني داني أولمو، وضاعف اللاعب النتيجة في الدقيقة 44 من تمريرة تيمو فيرنر، وفي شوط المباراة قتل أولمو اللقاء بالهاتريك في الدقيقة 68 من علامة الجزاء ليفوز لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد.