‏أول تعليق من والدة الطفل زياد بعد التصديق على قرار إعدام المتهمين

صدقت محكمة جنايات بنها على حكم إعدام المتهمين في قضية قتل طفل لسرقته بالخانكة والمعروفة بقتل «الطفل زياد أشرف» بعد ورود الرأي من مفتي الجمهورية بإعدام المتهمين فيما استقبلت أسرة الطفل القتيل الحكم بهتافات “يحيا العدل يحيا العدل” وأكد والده في قاعة المحكمة أن الحكم هو العدالة في القصاص لروح نجله الراحل.

وفي أول تعليق بعد قرار المحكمة، تواصلت “فيتو” مع ام المجني عليه، ووجهت ياسمين والدة الطفل زياد، الشكر للقضاء المصري بعد التصديق على قرار المفتي بإعدام المتهمين بقتل نجلها.

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‏وعن شعورها عقب سماعها قرار المحكمة، أكدت أن هذا اليوم هو يوم فرح وعيد بالنسبة لها، مشيرة إلى أن النار التي كانت تسكن قلبها بعد مقتل طفلها، هدأت قليلًا.

‏وأضافت ياسمين في تصريحات خاصة لفيتو، “أنا طفلها أيضًا في مثواه الأخير قد ارتاح بعد قرار اليوم”.

ترجع أوراق القضية إلى اتهام المتهمين «محمد ع ح» و«محمد ا ش» لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلًا عمدًا المجني عليه الطفل زياد أشرف سعيد علي عطية عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته «هاتف محمول ومبلغ مالي» وخوفا من كشف أمرهما بعد ما هددهما المجني عليه اصطحباه إلى مكان قتله وما أن وصلا رفقته حتى أسقطه المتهم الثاني أرضًا وجلس المتهم الأول عليه صوب قدمه ممسكًا يداه حال إطباق المتهم الثاني يداه على عنقه مستمرا في الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.

وأضافت الأوراق أن تلك الجناية اقترنت بجنايتين أخريين إذ إنهما في ذات المكان والزمان خطفا الطفل المجني عليه بطريق التحايل بأن تربص المتهم الأول له مستغلًا حداثة سنه طالبًا منه التوجه إلى إحدى المناطق الزراعية النائية حيث وجود المتهم الثاني بعدما اتفقا سويًا على سرقته وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين المواطنين.

وجذب المتهم الأول هاتفه المحمول عنوة وسلمه للمتهم الثاني وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالي وقدره 150 جنيهًا كانت بحوزته بعد ما هدداه بإخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم خلصا عليه بخنقة حتى الموت.