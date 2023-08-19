السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إخلاء 3 أكاديميات للشرطة في فرنسا بعد تلقيها تهديدات إرهابية

فرنسا، فيتو
فرنسا، فيتو

بدأت السلطات الفرنسية في إخلاء ثلاثة أكاديميات للشرطة بعد تلقيها تهديدات إرهابية.

تهديدات إرهابية

وقال مصدر مطلع في الشرطة الفرنسية إن ثلاث أكاديميات للشرطة في مناطق نيم وسان مالو وأوسيل - سين ماريتايم - تم إجلاؤها ليلًا من الجمعة إلى السبت بعد تلقيها تهديدات إرهابية، وفق لما أوردته وكالة فرانس برس.

الأماكن المستهدفة

وأضاف المصدر "تم إبلاغنا الليلة الماضية بمعلومات تتطلب التأكد من عدم وجود تهديدات في الأماكن المستهدفة، وبالتحديد في نيم وأوسيل وسان مالو".

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 أكاديمية الشرطة في فرنسا

وأكد المصدر أن التهديد جاء عن طريق رسالة مودعة في أكاديمية الشرطة بمنطقة نيم وتحتوي على تهديدات إرهابية، وأدت عمليات التفتيش، التي تم إجراؤها كإجراء احترازي، إلى إخلاء هذه الأماكن".

وعلى الجانب الأخر أعلنت السلطات الفرنسية: السبت الماضى، إعادة فتح برج إيفل أمام الزوار بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة.

إخلاء برج إيفل بسبب إنذار أمني

وفي وقت سابق من اليوم، أخلت السلطات الأمنية في فرنسا، برج إيفل، بسبب إنذار أمني.

وقالت قناة «بي إف إم» الفرنسية، إن فرق إزالة الألغام تواجدت في موقع برج إيفل، لإجراء عمليات تفتيش وتمشيط البرج، والتأكد من عدم وجود قنبلة، مشيرةً إلى أنه تم إغلاق برج إيفل أمام الزوار حتى إشعار آخر.

وفق مصدر في شرطة العاصمة الفرنسية، فقد تم إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل، إضافة إلى ساحة البرج، في وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

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