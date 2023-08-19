استمرار مشروع ألف بنت ألف حلم بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، تنفيذ فعاليات مشروع ألف بنت ألف حلم في مختلف مراكز شباب المحافظة، مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم، تحت شعار ألف بنت ألف حلم بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة من خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الادارة العامة للقاعدة الشعبية) خلال انشطة شهر أغسطس 2023م.

ويتم التنفيذ على ملاعب مركز شباب محلة بشر، وملاعب مركز شباب إيتاي البارود، من خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات للمرحلة السنية تحت 14 سنة، وذلك ضمن خطة الادارة المركزية للتنمية الرياضية (الادارة العامة للقاعدة الشعبية)، خلال شهر اغسطس 2023م.

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مشروع ألف بنت ألف حلم بالبحيرة، فيتو

مشروع ألف بنت ألف حلم بالبحيرة، فيتو

مشروع ألف بنت ألف حلم بالبحيرة، فيتو

وفي هذا الصدد أشار دكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجهة الي تنفيذ مثل هذه الأنشطة التي تفيد النشء والشباب وتنمية قدراتهم ومهارتهم.

كما أكد علي إشادة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

وأشار أيضا على استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع مراكز الشباب على مستوي المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب وتدريب الشباب على اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات.

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

مشروع ألف بنت ألف حلم بالبحيرة، فيتو

مشروع ألف بنت ألف حلم بالبحيرة، فيتو



كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.



و يذكر ان جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والاستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب واشراف السيد الدكتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب ادارة البرامج الثقافية والتطوعية ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.