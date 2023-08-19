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اقتصاد

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي منتصف تعاملات اليوم السبت 19-8-2023

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب المؤشر العالمي منتصف تعاملات اليوم السبت، استقر سعر الذهب بالمؤشر العالمي وذلك بعد الانخفاض الشديد الذي تعرض له الموشر خلال تعاملات الأمس. 

وتقدم «فيتو» آخر التطورات يوميا من خلال المتابعة اللحظية لحالة المؤشر، ووصل الآن السعر عالميا إلى حوالي 1889.49 دولار للأونصة الواحدة.

الذهب، فيتو 

التحليل الفني لمؤشر الذهب عالميا 

السعر العالمي للذهب مستقر حتى الآن، اليوم السبت بمنتصف حركة التعاملات، حيث ثبت المؤشر عند مستوى الـ 1889.49 دولار للأونصة الواحدة حتى الآن.

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وتم كسر هذا المستوى أيضا حيث أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية، ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية.

الذهب، فيتو 

الذهب عالميا

استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين، حيث استقر الذهب في بداية التعاملات، ليستقر عند المستوى 1889.49 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر.

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