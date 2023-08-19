علاج وتحصين 773 رأس ماشية بقافلة بيطرية بمركز وادي النطرون بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة استمرار القوافل الطبية البيطرية وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة، وكذا ضرورة التعاون المثمر مع المؤسسات البحثية المختلفة للعمل على توفير التحصينات اللازمة للحيوانات وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة لها وذلك للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والأمن أمام المواطن المصري البسيط.

علاج وتحصين 773 رأس ماشية بقافلة بيطرية بمركز وادي النطرون بالبحيرة، فيتو

علاج وتحصين 773 رأس ماشية بقافلة بيطرية بمركز وادي النطرون بالبحيرة، فيتو

علاج وتحصين 773 رأس ماشية بقافلة بيطرية بمركز وادي النطرون بالبحيرة، فيتو

علاج وتحصين 773 رأس ماشية بقافلة بيطرية بمركز وادي النطرون بالبحيرة، فيتو

هذا وقد انطلقت اليوم السبت الموافق 19 أغسطس أولى فاعليات القافله البيطرية المجانية بقرية الإمام مالك بوادى النطرون بالتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في مديرية الطب البيطرى بالبحيره بقيادة أشرف محي الدين - مدير المديرية وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.



حيث تم خلال اليوم الأول من القافله اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 79 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 349 وعلاج الطفيليات والتجريع لعدد 216 حالة، وتم عمل 7 عمليات جراحية وتحصين 122 حيوان بالتحصينات الغير سيادية بإجمالي عدد 773 حالة.

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علاج وتحصين 773 رأس ماشية بقافلة بيطرية بمركز وادي النطرون بالبحيرة، فيتو

علاج وتحصين 773 رأس ماشية بقافلة بيطرية بمركز وادي النطرون بالبحيرة، فيتو

علاج وتحصين 773 رأس ماشية بقافلة بيطرية بمركز وادي النطرون بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.