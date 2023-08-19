السبت 19 أغسطس 2023
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منوعات

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

مسؤولة أمريكية تتعرض
مسؤولة أمريكية تتعرض لموقف محرج، فيتو

في بعض الاحيان يتعرض المسئولون لموقف محرج خاصة أثناء ظهورهم على شاشات التليفزيون، وهذا ما حدث مع عضو مجلس مدينة نيويورك خلال إجراء مقابلة تليفزيونية على الهواء مباشرة وسط الشارع ثم قام شخص بتقبيلها. 

وظهرت خلال الفيديو  عضو مجلس بروكلين، إينا فيرنيكوف، أثناء إجراء مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيويورك" في برايتون بيتش قام أحد المارة بتقبيلها على خدها.


وخلال المقابلة ظهر رجل فجأة في البث وهو يرتدي قبعة على الجانب الأيسر لفيرنيكوف وقبلها، ثم استدار وابتسم قبل أن يواصل طريقه.

وصرخت عضوة المجلس مذهولة. وفي اليوم التالي قالت عبر منصة "X": "ليس نوع الحب الذي أتوقعه من الناخبين! إنها لحظة مخيفة جدا".

وفي السياق ذاته انتقد بعض أعضاء مجلس المدينة الرجل على سلوكه، وقالت مارجوري فيلاسكيز من برونكس: "هذا السلوك المثير للاشمئزاز هو للأسف شائع جدا في الحياة اليومية للنساء"، مضيفة: "لا يمكننا أن ندع الاعتداء الجنسي يصبح جزءا طبيعيا من تفاعلاتنا العامة".

ووصفت لين شولمان، عضوة مجلس كوينز، القبلة الغير مرغوب فيها، بأنها "بغيضة ومثيرة للاشمئزاز". وكتبت على "X": "للأسف، هذا النوع من السلوك غير المقبول يحدث عادة للنساء، حتى في عام 2023".

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