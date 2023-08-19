مؤتمر بزراعة دمنهور لتحفيز المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة

أعلن في محافظة البحيرة عن عقد مؤتمر يوم الأربعاء الموافق 23/8 بمقر كلية الزراعة مدرج 1 في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور المختصين وأصحاب المشروعات وجمعيات المجتمع المدني والراغبين في حضور المؤتمر في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

مؤتمر بزراعة دمنهور لتحفيز المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ويأتي المؤتمر تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة للجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية بعقد ندوات بالاشتراك مع أساتذة وأكاديميين بجامعة دمنهور لتحفيز المواطنين للمشاركة بالمرحلة الثانية من المبادرة، خاصة بعد قرار مد فترة التقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثانية حتى أول سبتمبر 2023.

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حيث يهدف المؤتمر إلى الشرح التفصيلي للمبادرة واشتراطات التقديم وآليات التقييم وتذليل كافة العقبات للمتقدمين على المنصة الخاصة في هذا الشأن.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.

من الجدير بالذكر أن تقييم المشروعات يتم وفقًا لخمسة معايير في كل الفئات بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة.

المعيار الأول: [ المكون الأخضر ] وهو المعيار الذي يركز على الدرجة التي يقلل بها المشروع من التأثيرات السلبية على البيئة ويعزز جهود الاستدامة للحد من انبعاثات الكربون وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية وكذا للحفاظ على الموارد الطبيعية وإجراءات جودة الهواء والماء وكفاءة الطاقة واستخدام مواد متقدمة لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء، وهذا يعتبر الدور الرئيسى الذى يقوم به جهاز شئون البيئة.

والمعيار الثاني: [ المكون التكنولوجي الذكي ] وهو المعيار الذي يركز على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استغلال الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة.

والمعيار الثالث: [ الجدوى الإقتصادية والقابلية للتمويل ] وهو المعيار الذي يركز على الجدوى المالية للمشروع، بما في ذلك التكاليف والفوائد المرتبطة بتنفيذه بالإضافة للجاذبية المالية للمشروع من وجهة نظر المستثمرين والممولين.

والمعيار الرابع: [ القابلية للتوسع والتكرار ] وهو المعيار الذى يركز على قابلية المشروع للتكرار على نطاق أوسع أو فى مواقع جغرافية مختلفة لتحقيق أهداف مستدامة.

والمعيار الخامس: [ الأثر المستدام ] وهو المعيار الذي يركز على مدى الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشروع على المجتمع والنطاق الذي ينفذ فيه.

والمعيار السادس: [ التمكين وتكافؤ الفرص ] وهو المعيار الذي يركز على مدى استفادة أو مشاركة المرأة من المشروع وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وتهيب اللجنة التنفيذية بمحافظة البحيرة على من يرغب الإشتراك بسرعة التسجيل في المبادرة وذلك من خلال الرابط التالي: http://www.sgg.eg

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