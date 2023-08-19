وزير النقل يشهد انطلاق فعاليات الدورات التدريبية الخاصة برفع مهارات السائقين

شهد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل انطلاق فعاليات الدورات التدريبية الخاصة بمجال الصحة النفسية ومهارات التواصل الفعال لرفع مهارات السائقين ( من شركتي شرق الدلتا وشركة غرب ووسط الدلتا التابعتين للشركة القابضة للنقل البري والبحري احدى شركات وزارة النقل ) في التعامل مع الجمهور تمهيدًا لتدريبهم ليكونوا بعد ذلك مدربين مهنيين محترفين دوليًا وحيث يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري في كافة الجهات التابعة للوزارة لتنمية وتطوير اداء العاملين بها ورفع قدراتهم وإعداد كوادر قادرة على القيام بالمهام الوظيفية الحاليه والمستقبلية.

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تحديث وتطوير كافة قطاعات النقل

وفي بداية كلمته أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتحديث والتطوير المستمر لكافة قطاعات النقل لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وأنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل ومنها تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية والتي اعتمدت علي خمسة محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الانتاجية وتنمية العنصر البشري وحيث ياتي تطوير العنصر البشري علي رأس تلك العناصر من حيث الاهمية وذلك في جميع الهيئات والشركات التابعة للوزارة.

إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل

واشار إلى إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل ومستقبلا كلية تكنولوجية النقل لخلق أجيال جديدة متخصصة في كافة قطاعات النقل حيث تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار(فني - طبي - نفسي- رياضي) وفقا لأعلى المعايير سواء من خلال الكلية الحربية اوالكلية التكنولوجية للقوات المسلحة وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي.

ولفت الى ضرورة انتقاء العنصر البشري الذي يتم انضمامه للشركة القابضة وكافة شركاتها التابعة وفقا لأعلى معاييرالأختيار (فني -طبي-نفسي-رياضي ) واستمرار الدورات الخاصة بتطوير العنصر البشري الحالي على مدار العام وبشكل مستدام.

وأكد أن هذه المعايير الدقيقة في الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف الى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية وأنه لاتهاون مع أي مخطئ وفقا لمبدأ الثواب والعقاب حيث يتم مكافأة المجتهد ومعاقبة المخطئ وأن على جميع العاملين الالتزام التام بمواعيد العمل وبأداء المهام الموكلة إليهم وفقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وأن الارباح لمن يستحق والشركات الرابحة وان المناصب بالكفاءة وليست بالاقدمية .

هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري

وأشار الوزير إلى إن هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري يهدف إلى تحقيق المهام الموكلة للشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان لافتا الى ضرورة توظيف كافة العناصر الموجودة بالشركات بشكل جيد بما يؤدي إلى تنفيذ المهام المطلوبة بشكل متميز.

ولفت الى أنه يدخل ايضا في إطار الاهتمام بالعنصر البشري غرس روح الولاء والانتماء للمكان بما يساهم في المحافظة على أملاك الشركة من مقار وأراضي واتوبيسات ومعدات وللمساهمة في تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مع ضرورو خلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية للشركات والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتكريم عدد من العاملين بشركة شرق الدلتا نظرا لما بذلوه من جهد وإسهام ايجابي في الحفاظ على ممتلكات الشركة من اي تعديات وذلك في إطار تطبيق مبدا الثواب والعقاب الذي تطبقه وزارة النقل في كافة هيئاتها وشركاتها التابعة.

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