السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

القابضة للكهرباء تحدد خطوات خفض فاتورة الاستهلاك المنزلي للفرن الكهربائي

نصائح ترشيد استهلاك
نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء للفرن الكهربائي

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن عدة خطوات بسيطة لتخفيض فاتورة الاستهلاك المنزلي للمواطنين عند استخدام الفرن الكهربائي، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء للفرن الكهربائي 

نصائح تقليل استهلاك الفرن الكهربائي

وقدمت الشركة القابضة للكهرباء بعض النصائح لترشيد استهلاك المواطنين عند استخدام الفرن الكهربائي:

١- التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

٢- استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين للحصول على نتائج أفضل واستهلاك كهرباء أقل.

٣- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

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٤- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

٥- إذا كان هدفك هو تسخين الطعام فقط وليس تسويته فيُفضل استخدام الميكروويڤ بدلًا من الفرن الكهربائي؛ حيث يتميز الميكروويف بإن فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين يتم فيه بسرعة فيكون وقت سحب واستهلاك الكهرباء قليل مما يجعل الميكروويف أكثر كفاءة لتسخين الأطعمة.


تثبيت أسعار بيع الكهرباء

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بـ تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.

وتضمن قرار مجلس الوزراء مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.


أسعار شرائح الكهرباء

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس  عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

 

أسعار خدمة العملاء لشرائح الكهرباء 

- الشريحة الأولى: جنيه واحد.

- الشريحة الثانية: جنيهان.

- الشريحة الثالثة: 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة: 11 جنيها.

- الشريحة الخامسة: 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: 25 جنيها.

- الشريحة السابعة: 40 جنيهًا.

- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء 40 جنيهًا.

 

وتنشر فيتو أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الحالي:

– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا.

– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا.

– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا.

– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسعرها حاليًّا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 وسعرها حاليا (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.


أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بالقطاع التجاري للمحلات

جاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري، والتي تتم محاسبة المواطنين عليها في فاتورة الكهرباء حتي نهاية شهريونيو الجاري، كالتالي:

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ100 سعر ك وس 65 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ600 سعر ك وس 140 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من 601 لـ1000 سعر ك وس 155 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لأكثر من 1000 سعر ك وس 160 قرشًا.

 

مراحل تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في أواخر شهر أكتوبر لعام 2022 تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل 2023، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والذي كان مقرر تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023.


تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء

وقررت الحكومة المصرية في فترات سابقة تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ 3 مرات، مما أدى إلى تحمل الدولة ما يقرب من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.

وأعلنت الدولة عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قروش.

 

أسعار شرائح الكهرباء الحالية

وأوضح أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربعة الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.

صعقته الكهرباء أثناء عمله بالشرقية، تسليم جثمان شهيد لقمة العيش في الدقهلية

بعد تأجيل زيادتها للعام المقبل، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

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