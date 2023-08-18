الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

رفع 1067 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة (صور)

رفع حالات إشغال طريق
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 1067 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 563 حالة بدمنهور، 250 الدلنجات، 194 حالة برشيد، 60 حالة بأبوحمص

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة  بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق، وأسفرت عن ضبط 5 طن كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبو حمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و22 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة، فيتو

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

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إشغال طريق حالات إشغال طريق رفع إشغال طريق البحيرة نائب محافظ البحيرة

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