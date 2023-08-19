محافظة أسيوط تنظم ورشة عمل لتنفيذ جلسات الإفصاح لمشروعات الخطة الاستثمارية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والتى سيجرى تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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تنفيذ جلسات الإفصاح

حيث تم تنظيم ورشة عمل لتنفيذ جلسات الإفصاح ( مشاركة المعلومات ) بمشاركة أعضاء فريق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالمكتب التنسيقى بوزارة التنمية المحلية وبعض الاستشاريين ، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة شيماء سليمان أخصائي أول اعتبارات اجتماعية بالبرنامج والمهندس أحمد مازن أخصائي أول اعتبارات بيئية وكريم العربي منسق الاعتبارات الاجتماعية ببرنامج التنمية المحلية ويحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية ومسئولي البيئة والمشاركة المجتمعية والتخطيط بالمراكز والأحياء.

تقييم الأداء

وتستهدف الورشة مساعدة فريق المشاركة المجتمعية بالمحافظة والمراكز على استيفاء المستندات والوثائق والإجراءات المتعلقة بالبيانات التى سيتم عرضها على المواطنين بما يتفق مع أحكام اتفاقية القرض ودليل التشغيل ووفقا لما سيتم تقييمه والتحقق منه خلال تقييم الأداء المتوقع فى شهر أكتوبر المقبل.

وأكد محافظ أسيوط أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية الملحية بصعيد مصر تتم وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضارية ومجمعات تجارية" ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وإنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة و تطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط ) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترا وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل.