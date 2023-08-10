الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

طرح تذاكر حفل أحلام المقبل في السعودية

المطربة أحلام، فيتو
المطربة أحلام، فيتو

المطربة أحلام، طرحت اليوم تذاكر حفل الفنانة الإماراتية أحلام في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، والذي سيكون يوم 18 أغسطس الجاري.

وتحيي أحلام الحفل في الصالة الرياضية بجامعة القصيم تحت قيادة المايسترو وليد فايد، ويأتي الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

 

وكانت أحلام قد طرحت في وقت سابق أول أغنية من ألبومها الجديد، وحمل اسم “وياك وياك” من كلمات ضياء جبارة حمود، ألحان ميثم علاء الدين، توزيع عثمان عبود.

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الفنانة الإماراتية أحلام معروفة بلقب “الملكة”، وتعتبر من المطربات الأعلى أجرا في إحياء الحفلات والمهرجانات بمنطقة الخليج والوطن العربي.

 

المطربة أحلام

 

المطربة أحلام متزوجة من من رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري منذ 19 يونيو 2003 وأنجبت منه 3 أبناء هما "فاهد مواليد 2004، فاطمة مواليد 2008، لولوة مواليد 2010".

 

يملك الهاجري شركة تنقيب عن النفط في قطر، وتقدر ثروته بالمليارات، ويملك وزوجته قصورًا في مختلف البلدان العربية والغربية في لبنان، وقطر، واسطنبول، وباريس، بالإضافة إلى الطائرة الخاصة بالعائلة.

 

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