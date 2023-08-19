السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الرئيس السيسي: لن نتوقف عن العمل والإنتاج

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية: “إننا في عمل مستمر في كل شبر في مصر، واطمنكم بالواقع الاقتصادي الذي يشغل فكر الكثير من المواطنين". 

وأكد الرئيس السيسي حرصه على متابعة أخبار الأكاديمية العسكرية من خلال قادتها، لافتا إلى أن الأكاديمية في تطوير مستمر.  

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