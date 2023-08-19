ضبط شخصين بالجيزة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية،من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف) وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات – مركبة "توك توك").
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار و قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ ( 490 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
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