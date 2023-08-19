السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقي 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين علي الطريق الإقليمي بالعياط ، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث الطريق الإقليمي 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين أعلى الطريق الإقليمي بمدينة العياط، وانتقل رجال المرور والمباحث إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


حادث الطريق الإقليمى اليوم

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلي الطريق الإقليمى، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة النقل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:


- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

 

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

 

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

 

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.


- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات  إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

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