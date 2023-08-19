تحرك برلماني عاجل لوقف عرضه في مصر، BARBIE فيلم المشاكل والانقسامات والأرقام القياسية

BARBIE، أثار فيلم باربي الجدل والأزمات، من بداية تصويره وتسببه في نقص للون الوردي حول العالم، حتى عرضه في صالات السينما حول العالم، مرورا بقرارات منعه في عدد من دول العالم، مثل الكويت، ولبنان وعمان وغيرها.

فيلم BARBIE والبرلمان المصري

وكانت أخر المشاكل التي تسبب بها فيلم Barbie، هي تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب المصري، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الثقافة بشأن إجراءات الوزارة لمنع استمرار عرض فيلم باربي في مصر، والذي طرح رسميا في السينمات المصرية بتاريخ ١٠ أغسطس الجاري.

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تحفظات على فيلم Barbie بسبب المثلية الجنسية

وطالب عضو مجلس النواب، إيقاف عرض فيلم Barbie في صالات السينما المصرية، بسبب التحفظات على ترويج الفيلم للمثلية الجنسية، وعدم توافقه مع العادات والتقاليد، -علي حد تعبيره-.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التحرك تجاه حظر ذلك الفيلم حفاظا على القيم الأسرية والأخلاق، الأمر الذي يتطلب من الحكومة وبشكل خاص وزارة الثقافة، توضيح إجراءاتها لإيقاف عرض فيلم باربی.

منع عرض فيلم BARBIE في عدد من الدول

فيما اتخدت عدد من الدول، قرارات حاسمة بمنع عرض فيلم باربي، فأعلن رسميًّا منع عرض فيلم الدمية الشهيرة، بدولة الجزائر، ولبنان، والكويت، وجاء في قرارات المنع، أن الفيلم يعمل على تشجيع سلوكيات غير مقبولة، وتشويه لقيم المجتمع، كما يروج للمثلية الجنسية.

فيلم Barbie.. خراب البيوت

مشكلة أخري تسبب بها فيلم باربي، بعد اتهامه بتهميش الرجل، والدعوة لتمكين المرأة، فكشفت عدد من التقارير الصحفية، لعدد من أشهر المواقع العالمية، مثل: الديلي ميل، وياهوو، وغيرهم، عن وقوع حالات انفصال بين الرجال والنساء، بسبب فيلم “Barbie”.

وذكرت التقارير، أن العديد من الفتيات أنهوا علاقاتهم مع الرجال بسبب فيلم باربي؛ لأنه يدعم قوة ومركزية المرأة.

كما وقعت عدد من حالات الانفصال غير المبررة بسبب الفيلم، مثل: انفصال امرأة، عن حبيبها، بسبب رفضه ارتداء اللون الوردي أثناء ذهابهم لمشاهدة الفيلم، لتكتب عما حدث معها على صفحتها على موقع “تويتر” قائلة: "إذا كانت رجولته هشة للغاية، ولن يتمكن من ارتداء اللون الوردي،، عندما يكون ذلك مهمًا بالنسبة لي في ليلة واحدة، فأنا بحاجة إلى رجل جديد، لأنك صبي".

كما وقعت عدة شجارات بسبب، إخبار مئات النساء لشركائهن: 'أنت لا تفهم فيلم باربي.. انت لا تدعمني".

فيما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشورات تدعم الانفصال بسبب الفيلم، فكتبت إحداهن:"اصطحب أصدقاءك إلى فيلم باربي.. وإذا كانوا يكرهون ذلك، تخلص منهم". وكتبت أخري: “أعتقد أن اصطحاب حبيبك.. إلى فيلم باربي، يجب أن يكون اختبارا لعلاقتك، لتقرر ما إذا كان شريكًا جيدًا على المدى الطويل أم لا".

وقال آخر: "أعتقد أنه من المعقول تمامًا أن تنفصل النساء عن أصدقائهن، بسبب رد فعلهم السلبي على فيلم باربي".

دعم فيلم باربي من شخصيات هامة

وتلقي فيلم باربي، دعم من عدد من الشخصيات الهامة والمؤثرة حول العالم، فدعمه عدد كبير من مشاهير العالم مثل سيلينا جوميز، ونيكي ميناج، وآخرين من نجوم هوليوود، كما حصل الفيلم علي دعم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي نشر صوراه أثناء ذهابه، لمشاهدة فيلم لمخرجة جريتا جيروج، بصحبه نجله الذي يحكي قصة الدمية الشهيرة باربي، وعلق قائلا عند سؤاله عن الفيلم: "نحن فريق باربي".

أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في التاريخ

وكان لفيلم الدمية الشهيرة، نصيب كبير من الأرقام القياسية، حيث أصبح فيلم BARBIE، هو الفيلم رقم 15 في قائمة الأفلام الأكثر ربحًا في تاريخ شباك التذاكر المحلي (بالولايات المتحدة الأمريكية فقط)، كما أصبح فيلم الدمية الشهيرة باربي، أنجح فيلم من حيث الأرباح في التاريخ لمخرجة أنثى.

واستطاعت المخرجة جريتا جيروج، أن تكتب اسمها في التاريخ، كأول امرأة، يتخطى فيلمها حاجز النصف مليار دولار في شباك التذاكر الأمريكي فقط، كما يصبح فيلمها Barbie، أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في شباك التذاكر العالمي بعد تخطيه إيراداته المليار دولار.

150 مليون تكلفة تسويق باربي

كشف تقرير لمجلة فاريتي، أن شركة Warner Bros، للإنتاج السينمائي، أنفقت 150 مليون دولار، على الحملة التسويقية للفيلم، لا تشمل ميزانية الإنتاج البالغة 145 مليون دولار، لتصبح أضخم حملة تسوقية لفيلم.

حملة تسويق فيلم باربي

وتضمنت الحملة التسويقية لفيلم Barbie ، تعاونيات عالمية مع أشهر الماركات والعلامات التجارية، حول العالم، مثل برجر كينج، وبوما، وأكس بوكس، وبريمارك، وسباقات فورملا١، وجوجل، وغيرهم، ونجحت بالفعل خطة الحملة التسويقية، لتصبح كلمة باربي، ولونها الوردي المميز، في كل مكان في العالم.

اللون الوردي يسبب أزمة عالمية

كما تسبب فيلم باربي، في أزمة عالمية خلال تصويره، فكشف المصممة سارة جرينوود، أن تصوير فيلم باربي، أدى إلى نقص عالمي في الطلاء الوردي، وذلك خلال مقابلة مع Architectural Digest، وناقشت سارة جرينوود، سبب مشكلة الألوان الوردية الزاهية التي سيشاهدها الجمهور، حيث صرحت جيرويج قائلة: “اللون الوردي الزاهي يعطي جمالية للفيلم.. أردت أن تكون الألوان الوردية مشرقة جدًا.. لا أريد أن أنسى ما جعلني أعشق باربي عندما كنت طفلة صغيرة”.

Barbie على شبكة HBO

وكشفت شبكة HBO، عن حصولها على حقوق عرض فيلم الدمية الشهيرة باربي على شبكة قنواتها، بعد رفعه من صالات العرض السينمائية، ومن المتوقع طرح فيلم Barbie، بحلول شهر سبتمبر القادم.

ميزانية إنتاج ضخمة 100 مليون دولار

وبلغت تكلفة إنتاج فيلم باربي ١٠٠ مليون دولار، وهو ما يعد رقما كبيرا جدا، فيما تأمل شركة الإنتاج تحقيق الفيلم إيرادات ضخمة عند عرضه في السينمات.

وتدور أحداث فيلم Barbie في إطار كوميدي حول عالم الدمية الشهيرة باربي وحبيبها الدمي كين، وطرح فيلم Barbie، في السينمات بتاريخ ٢١ يوليو 2023.

أبطال فيلم Barbie

ويشارك في بطولة فيلم Barbie، عدد من النجوم، أبرزهم الممثلة الأمريكية الشهيرة مارجو روبي، والتي تجسد دور الدمية، وذلك بمشاركة كلا من، الممثلة الكوميدية أمريكا فيريرا، وسيمو ليو، وكيت ماكينون، وألكسندرا شيب، وإيما ماكي، وكينجسلي بن أدير، وإيسا راي، ومايكل سيرا.