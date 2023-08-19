السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع عروس وسائق وإصابة العريس إثر انقلاب سيارة بالترعة في منشأة القناطر

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو

لقيت عروس وقائد سيارة ملاكى مصرعهما فيما أصيب العريس  في حادث انقلاب سيارة خاصة بالزفة بمصرف مائي في منشأة القناطر.

وقامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال جثامين العروس والسائق فيما جرى إنقاذ العريس من الموت المحقق.

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كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة  تلقت بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي بمصرف مائي بطريق الحسانيين في منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهرى والإسعاف إلى مكان الحادث.

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وكشف الفحص أن سيارة ملاكي خاصة بالزفة كانت تستقلها عروس  والعريس انقلبت بالمصرف مما أسفر عن العروس والسائق وإصابة العريس.

 

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين وإنقاذ العريس وقامت الإسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

 

 

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حادث انقلاب سيارة غرفة النجدة بمديرية امن الجيزة قوات الإنقاذ النهرى منشأة القناطر

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