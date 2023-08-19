علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

حكم استخدام زجاجات الخمر الفارغة، بين الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، حكم استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الزينة أو الشرب، موضحًا أن استخدام زجاجات الخمر الفارغة جائز شرعًا.

حكم استخدام زجاجات الخمر الفارغة

وعن حكم استخدام زجاجات الخمر الفارغة، قال الدكتور على جمعة إن زجاجات الخمور تصنع بشكل جميل جدًا لترغيب الناس في المعصية، وحلال الاستفادة من زجاجات الخمر الفارغة.

حكم استخدام زجاجات الخمر الفارغة، فيتو

وجاءت إجابة الدكتور علي جمعة على حكم الاستفادة من زجاجات الخمر الفارغة، عندما سأله أحد المتابعين قائلًا: "استخدم بعض زجاجات الخمر الفارغة لتزيين البيت فهل في ذلك شيء؟"

وجاب الدكتور علي جمعة عن حكم استخدام زجاجات الخمر الفارغة قائلًا: "لا شيء فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أفرغ آنية الخمر أمر بكسرها، فقالوا هلا نستفيد منها يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال إذن فذاك، وترك لنا الاستفادة من أمثال هذا"

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زجاجات الخمر تصنع بشكل جميل للترغيب في المعصية

وفي مقطع الفيديو الذي بثه الدكتور علي جمعة، عبر حسابه بالفيس بوك، عن حكم استخدام زجاجات الخمر الفارغة، أضاف "لكن هناك نقطة ثانية، هي أن هذه الزجاجات جميلة جدًا، زجاجات الخمر أعوذ بالله تصنع بشكل جميل، لترغيب الناس في المعصية، فنجدها على أشكال غريبة وعجيبة، ونرجو من الله ألا تكون ثقافتنا حب جمال المعصية"

وتابع علي جمعة: "لا نريد حب جمال المعصية، لكن من قبيل الحلال والحرام، حلال الاستفادة من الفوارغ تملأ بالمياه وتوضع في الثلاجة، أو توضع كديكور، إنما في كل مرة أنظر إلى جمال التناسق والصنعة، ولا أنظر إلى احتوائها لهذا المنكر من الخبائث وهي الخمر"

حكم الاستفادة من زجاجات الخمر الفارغة



وفي أحد فتاوى دار الإفتاء المصرية عن حكم الاستفادة من زجاجات الخمر الفارغة بعد تنظيفها وإزالة الملصقات عنها، أجابت الإفتاء بأن العبرة في الحرمة لذات الخمر، وليس للإناء الذي توضع فيه، قال الله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة/ 90-91].

وقالت دار الإفتاء في فتواها "أما زجاجات الخمر الفارغة، فلا مانع من تنظيفها والاستفادة منها."

وأجمع العلماء على أن استعمال زجاجات الخمر الفارغة في شرب الماء جائز، إذا غسلت من الخمر، مشيرين إلى أن الآنية كلها مباحة إلا ما استثناه الشارع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فأشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا وغيره."

الرأي الشرعي لاستخدام زجاجات الخمر الفارغة

وأضاف العلماء في رأيهم الشرعي عن استخدام زجاجات الخمر الفارغة "لكن الأولى ترك الشرب فيها وإخرجها من البيت، إذ وجودها في البيت قد يكون مثارًا للشك في أصحابه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه."

وأكد إجماع العلماء أن "المسلم مطالب أن يجنب نفسه مواطن التهم، يدل على ذلك الحديث المتفق عليه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءًا، أو قال: شيئًا."