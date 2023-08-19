السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

القباج تبحث التعاون المشترك مع الوكالة الأمريكية للتنمية ومؤسسة باثفايندر انترناشيونال

القباج , فيتو
القباج , فيتو

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولي مؤسسة باثفايندر انترناشونال، وذلك لبحث خطة التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال.

برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة 

ويهدف البرنامج إلى تحفيز بيئة داعمة للمرأة في كافة القطاعات مع إيلاء أهمية خاصة للقطاع الخاص، وذلك من خلال التدريب الجيد، وتطبيق آليات الحماية التأمينية، والمساهمة في تيسير الخدمات الأسرية والمهنية للمرأة العاملة.

Advertisements

ويركز المشروع على تعزيز برامج التشغيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية ولخريجات برنامج "تكافل" وغيرهن من النساء في سن العمل، مثل برنامجي " فرصة" و" طفرة"، كما ينفذ المشروع في سبع محافظات بما يشمل القاهرة، الجيزة، البحيرة،المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا.  

وزارة التضامن الاجتماعي

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعطي اهتمامًا كبيرًا بأهمية وجود حضانات للطفولة المبكرة في محيط العمل تيسيرًا على الأمهات العاملات وحماية لأطفالهن، كما تبذل الوزارة جهودا موجهة نحو التوسع في تطوير وإنشاء مراكز المرأة العاملة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستدعم البرنامج بقائمة المستفيدين من برنامجي فرصة وطفرة،وقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتوفرة لدى الوزارة، متضمنة مهاراتهم والنطاق الجغرافي المتواجدين فيه، حتي يتسنى للبرنامج دراستها مقارنة باحتياجات القطاع الخاص وتحديد القطاعات والمهارات الأكثر احتياجًا للتشبيك من أجل التوظيف.

كما أفادت بأنه سيتم التعاون في تقديم تدريب المدربين من خلال كوادر الوزارة على المادة التدريبية المحدثة، وذلك لإيجاد فريق من الكوادر المؤهلة لتدريب العاملين والعاملات بمنشآت الحضانة بالمصانع.

وتم مناقشة آليات خطة التوسع في نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال عدد من الأنشطة منها القيام بتقييم احتياجات محو الأمية المالية لإدارة الأمور المالية الشخصية، وتطوير محتوى مخصص لمحو الأمية المالية، واختيار وتدريب قادة المجتمع والاخصائيين الاجتماعيين لنشر الوعي والتثقيف المالي للمستفيدات، فضلا عن تقديم برامج للتوعية ومحو الأمية المالية للمستفيدين من وزارة التضامن الاجتماعي، ودعم أنشطة التوعية المجتمعية الخاصة بالوزارة من خلال أنشطة محو الأمية والشمول المالي.

ومن جانبهم توجه ممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفريق عمل البرنامج بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لتضافر الجهود والوصول لنتائج إيجابية، وأكدوا على رغبتهم في تقديم مزيد من الدعم في هذا المجال، وترسيخ التعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدكتور نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ‌وزيرة‌ ‌التضامن‌ ‌الاجتماعي أخبار وزارة التضامن اعانات التضامن معاشات وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

أبرزها صرف 2 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة، التضامن الاجتماعي تصدر التقرير الأسبوعي

نيفين القباج: التضامن تساهم في دعم الطلبة بالتعاون مع الجامعات

اليوم، وزيرة التضامن تتابع ميدانيا تطبيق المرحلة الثالثة من كارت الخدمات المتكاملة بالشرقية

وزيرة التضامن تلتقي مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية المكفوفين

حياة كريمة تبدأ تدريبات التأهيل لملتقى توظيف فرصة حياة اليوم

التضامن: إنشاء وحدة مركزية بالهيكل الإداري للوزارة لدمج القومي لأسر الشهداء والمصابين

مكافحة وعلاج الإدمان: انخفاض نسبة التدخين في الأعمال الدرامية إلى 2.7%

حياة كريمة تبدأ تدريبات التأهيل لملتقى توظيف "فرصة حياة"

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

قرار جمهوري بالعفو عن أحمد دومة

الزمالك يوجه الشكر لـ هتلر ومفاضلة بين أحمد الأحمر وحسين زكي لتولي تدريب فريق اليد

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد الإفراج عنه بقرار جمهوري، التفاصيل الكاملة لقضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها أحمد دومة

انفراجة في أزمة السجائر، الأسعار تنخفض 20 جنيها والنشطاء: المشكلة مفتعلة

Advertisements

منوعات

المزيد

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو في تعاملات الصباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 19-8-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

لجنة الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية