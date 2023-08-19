غرفة عمليات لمتابعة 4 لجان للثانوية العامة بالإدارات التعليمية بالوادي الجديد (صور)

ترأس المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، غرفة العمليات بديوان عام المديرية المشكلة لمتابعة امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة 2022_2023 م بحضور جميع المعنيين.

حيث يؤدى الطلاب اليوم ومن لهم حق دخول الدور الثانى الامتحان بمادة اللغة العربية( الفترة الأولى ) حسب الجداول المعلنة وجرى تجهيز 4 لجان المقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة والأجواء المناسبة من الإضاءة والتهوية الجيدة والهدوء.

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لافتا إلى خطة العمل المحكمة لتأمين وسلامة إجراءات الامتحانات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

يذكر أن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، التقى مساء الجمعة، رؤساء لجان ومراكز الدور الثانى للثانوية العامة وذلك بحضور اللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية وعبر الفيديو كونفرانس مديرى الإدارات التعليمية والمعنيين بأعمال الامتحانات والاستراحات.



فى مستهل اللقاء رحب وكيل التعليم بالحضور الكرام، متمنيا للجميع التوفيق والسداد، وتحدث حول آخر المستجدات العمل بشأن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة التى تبدأ السبت بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجدي، الجميع بالتحلى بالانضباط والدقة وان يكونوا على قدر المسؤولية والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل والإلتزام بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للامتحانات فضلا عن توفير الأجواء المناسبة من الهدوء حرصا على مصلحة الطلاب.

مشددا على التواصل اللحظي مع غرفة عمليات المديرية حال أى قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لضمان انضباط ودقة العمل.

4 لجان مجهزة لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى الوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على إنهاء الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة 2022_2023م والتى تنطلق السبت 19 أغسطس، لافتًا إلى تجهيز 4 لجان لاستقبال الطلاب والمقرر عقد الامتحانات بها بالإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى للتواصل اللحظى مع جميع الإدارات بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى.

وجه باتخاذ أعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والتي تنطلق غدا السبت ١٩ أغسطس.

وشدد "وكيل التعليم" علي توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

مضيفا، أن محافظ الوادي الجديد تتابع خطوة بخطوة كافة الاستعدادات والإجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم

بالإضافة إلى تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بشكل دائم وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني.