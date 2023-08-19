ليفربول، يستعد فريق ليفربول، بقيادة يورجن كلوب، لمواجهة بورنموث على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعدما اكتفى بنقطة واحدة ضد تشيلسي، في الجولة الأولى.

ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام بورنموث اليوم السبت.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

Advertisements

في خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز، نونيز.

ويلتقي فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم السبت، نظيره فريق بورنموث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث

تنطلق مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث اليوم السبت 19 أغسطس، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

وسجل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول أهدافا في كافة جولات الدوري الإنجليزي خلال الـ 6 سنوات التي قضاها مع ليفربول إلا في الجولة الثانية.

حيث لم يسجل محمد صلاح أي هدف في تاريخه بالدوري الإنجليزي في الجولة الثانية خلال الـ 6 سنوات الماضية، وفي السطور التالية نعرض تاريخ محمد صلاح في الجولة الثانية بالبريمرليج.

محمد صلاح في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي

ففي موسم 2017-2018 أمام كريستال بالاس لم يسجل صلاح في الجولة الثانية.

وفي موسم 2018-2019 صنع هدفا فقط أمام كريستال بالاس بالجولة الثانية.

وفي موسم 2019-2020 لم يسجل أو يصنع أمام ساوثهامبتون.

في موسم 2020-2021 ضد تشيلسي لم يسجل أو يصنع

و في موسم 2021-2022 ضد فريق بيرنلي لم يسجل أو يصنع.

وفي الموسم الماضي 2022-2023 لم يسجل أو يصنع أمام فريق كريستال بالاس.

محمد صلاح يرد على انتقاله لاتحاد جدة

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

وكان ربطت العديد من التقارير أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للتفاوض مع فريقه ليفربول من أجل الانضمام للفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد أزمته مع يورجن كلوب.