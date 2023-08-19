تحرك برلماني لمنع عرض فيلم باربي بسبب دعوته للمثلية الجنسية

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الثقافة بشأن إجراءات الوزارة لمنع عرض فيلم باربي بعد منعه في الكويت ولبنان.

حظر الكويت ولبنان لفيلم Barbie

وقال النائب في سؤاله: شهدت الأيام الأخيرة، الإعلان عن حظر كل من دولتي الكويت ولبنان لفيلم Barbie، بسبب دعوته للمثلية الجنسية وهدم قيم الأسرة.

تحفظات على فيلم Barbie بسبب المثلية الجنسية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك الفيلم تأجل طرحه إلى 31 أغسطس بسبب ما أثير حول محتوياته خارجيا وداخليا، وقررت عدة دول عدم طرحه بها بسبب التحفظات على ترويج الفيلم للمثلية الجنسية، وعدم توافقه مع العادات والتقاليد.

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موقف مصر من التعامل مع فيلم Barbie

وتابع النائب في السؤال المقدم للحكومة: حتى الآن لم يتم إصدار أي بيان رسمى بمصر بشأن التعامل مع ذلك الفيلم سواء بالعرض أو المنع من عرضه.

مطالب بمنع فيلم Barbie حفاظا على القيم الأسرية

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التحرك تجاه حظر ذلك الفيلم حفاظا على القيم الأسرية والأخلاق، الأمر الذي يتطلب من الحكومة وبشكل خاص وزارة الثقافة، توضيح إجراءاتها لمنع فيلم باربی، لاسيما بعد منعه في الكويت ولبنان.

يشار إلى أنه علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة فيلم باربي بعد منعه من العرض في بعض الدول العربية، والسماح بعرضه في مصر.

منع الترويج للمثلية الجنسية

وقال طارق الشناوي:"شاهدت فيلم باربي، وأي دعوة للترويج للمثلية الجنسية أو التحول الجنسي مرفوضة تماما، ولكن في نفس الوقت منقدرش نقفل الباب ونقول لا نعرض أي عمل فني يتحدث عن المثليين الجنسيين لأنهم موجودون في الحياة ولكننا ضد الترويج لهم وهو خيط رفيع والرقابة في مصر تعي دورها وتم حذف أحد المشاهد من العمل كان يحمل مباشرة في الموضوع وجملة".

حذف مشهد من فيلم باربي

وأضاف:"الرقابة في مصر حذفت مشهد من فيلم باربي قبل الموافقة علي عرضه وهذا لم يؤثر على سياق العمل، وفي ديزني تفهموا وجهة النظر والرقابة لا تملك الحذف لأنها حقوق أدبية إلا بعد الرجوع للجهة المنتجة، ولكن الرقيب يملك عدم العرض، السوق المصري والسعودي والإماراتي مؤثرة في الإنتاج الفني العالمي والاعتراض من الثلاث أسواق حذفوا نفس المشهد من فيلم باربي وهناك أيضا جملة محذوفة".

ولفت الناقد إلى أن الكويت ولبنان ودول عربية أخرى منعت عرض فيلم باربي، ولا نعرف سر منع لبنان عرض العمل.