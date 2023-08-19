السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

تحرك برلماني لمنع عرض فيلم باربي بسبب دعوته للمثلية الجنسية

مطالب بمنع عرض فيلم
مطالب بمنع عرض فيلم باربي في مصر، فيتو

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الثقافة بشأن إجراءات الوزارة لمنع عرض فيلم باربي بعد منعه في الكويت ولبنان.

حظر الكويت ولبنان لفيلم Barbie

وقال النائب في سؤاله: شهدت الأيام الأخيرة، الإعلان عن حظر كل من دولتي الكويت ولبنان لفيلم Barbie، بسبب دعوته للمثلية الجنسية وهدم قيم الأسرة.

تحفظات على فيلم Barbie بسبب المثلية الجنسية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك الفيلم تأجل طرحه إلى 31 أغسطس بسبب ما أثير حول محتوياته خارجيا وداخليا، وقررت  عدة دول عدم طرحه بها بسبب التحفظات على ترويج الفيلم للمثلية الجنسية، وعدم توافقه مع العادات والتقاليد.

Advertisements

موقف مصر من التعامل مع فيلم Barbie 

 وتابع النائب في السؤال المقدم للحكومة: حتى الآن لم يتم إصدار أي بيان رسمى بمصر بشأن التعامل مع ذلك الفيلم سواء بالعرض أو المنع من عرضه.

مطالب بمنع فيلم Barbie حفاظا على القيم الأسرية

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التحرك تجاه حظر ذلك الفيلم حفاظا على القيم الأسرية والأخلاق، الأمر الذي يتطلب من  الحكومة وبشكل خاص وزارة الثقافة، توضيح إجراءاتها لمنع فيلم باربی، لاسيما بعد منعه في الكويت ولبنان.

يشار إلى أنه علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة فيلم باربي بعد منعه من العرض في بعض الدول العربية، والسماح بعرضه في مصر.

منع الترويج للمثلية الجنسية

وقال طارق الشناوي:"شاهدت فيلم باربي، وأي دعوة للترويج للمثلية الجنسية أو التحول الجنسي مرفوضة تماما، ولكن في نفس الوقت منقدرش نقفل الباب ونقول لا نعرض أي عمل فني يتحدث عن المثليين الجنسيين لأنهم موجودون في الحياة ولكننا ضد الترويج لهم وهو خيط رفيع والرقابة في مصر تعي دورها وتم حذف أحد المشاهد من العمل كان يحمل مباشرة في الموضوع وجملة".

 

حذف مشهد من فيلم باربي

وأضاف:"الرقابة في مصر حذفت مشهد من فيلم باربي قبل الموافقة علي عرضه وهذا لم يؤثر على سياق العمل، وفي ديزني تفهموا وجهة النظر والرقابة لا تملك الحذف لأنها حقوق أدبية إلا بعد الرجوع للجهة المنتجة، ولكن الرقيب يملك عدم العرض، السوق المصري والسعودي والإماراتي مؤثرة في الإنتاج الفني العالمي والاعتراض من الثلاث أسواق حذفوا نفس المشهد من فيلم باربي وهناك أيضا جملة محذوفة".

طارق الشناوي عن فيلم باربي: منقدرش نمنع عمل يتحدث عن المثليين (فيديو)

6% من جمهور فيلم Oppenheimer شاهدوه بعد نفاد تذاكر فيلم باربي

ولفت الناقد إلى أن الكويت ولبنان ودول عربية أخرى منعت عرض فيلم باربي، ولا نعرف سر منع لبنان عرض العمل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم باربي Barbie باربي طارق الشناوي مجلس النواب الكويت

مواد متعلقة

طارق الشناوي عن فيلم باربي: منقدرش نمنع عمل يتحدث عن المثليين (فيديو)

6% من جمهور فيلم Oppenheimer شاهدوه بعد نفاد تذاكر فيلم باربي

سيلينا جوميز تحتفل بعيد ميلادها علي طريقة باربي (فيديو)

كريستوفر نولان غاضب من إطلاق فيلم باربي في نفس موعد OPPENHEIMER

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

قرار جمهوري بالعفو عن أحمد دومة

الزمالك يوجه الشكر لـ هتلر ومفاضلة بين أحمد الأحمر وحسين زكي لتولي تدريب فريق اليد

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

انفراجة في أزمة السجائر، الأسعار تنخفض 20 جنيها والنشطاء: المشكلة مفتعلة

بعد الإفراج عنه بقرار جمهوري، التفاصيل الكاملة لقضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها أحمد دومة

Advertisements

منوعات

المزيد

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو في تعاملات الصباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 19-8-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

لجنة الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية