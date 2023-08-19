السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

كرة اليد، اليوم راحة من مباريات البطولة العربية للأندية

البطولة العربية لكرة
البطولة العربية لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تحصل الفرق المشاركة في منافسات البطولة العربية لأندية كرة اليد، على راحة اليوم السبت من المباريات، على أن تستأنف باقي مواجهات دور المجموعات غدا الأحد.

ومن المقرر أن تنطلق غدا الأحد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وخاض الزمالك حتى الآن 3 مباريات في منافسات الدور الأول، فاز في مواجهتين أمام وفاق عين التوتة الجزائري والهدى السعودي، وخسر في مواجهة وحيدة أمام العربي الكويتي.

موعد مباراة الزمالك القادمة في البطولة العربية لكرة اليد

ويواجه فريق الزمالك نظيره الشعلة اليمني يوم الإثنين المقبل في آخر مباريات دور المجموعات في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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أزمات تواجه الزمالك

وكشف أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل سفر بعثة  فريق اليد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم "سوبر جلوب".

وقال عبد الدايم: "كان هناك إصرار من إدارة الزمالك على سفر بعثة اليد رغم كل الظروف الصعبة التي تعرضنا لها".

وأضاف:"تم صرف جزء من مستحقات لاعبي اليد قبل السفر للمشاركة في البطولة العربية من أجل تحفيزهم".

وتابع: "انتظم الفريق في معسكر إعداد داخلي لفريق اليد لمدة 10 أيام قبل السفر، والنادي لم يقصر في أزمة حجز الطيران لبعثة اليد".

تصريحات مدرب فريق الزمالك

وكان أحمد رمضان هتلر مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، هاجم مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال أحمد رمضان هتلر في تصريحات لقناة الكاس القطرية: ”ما يحدث معنا لا يتحمله أي فريق في العالم”.

وواصل هتلر" رغم عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم والجهاز الفني وعدم دعم الإدارة فإننا نحاول تقديم أفضل ما لدينا في البطولة العربية".

وتابع: لم نسافر في طائرة خاصة كما تم تداوله، والزمالك يمتلك إدارة عشوائية لا تقدم لنا الدعم المالي أو المعنوي ولا تعرف تفاصيل الفريق، نعاني بشدة في وجود تلك الإدارة، عانينا في انتقالنا من القاهرة إلى الدمام، حجزوا لنا رحلة للرياض ثم حجزت لنا جماهير الزمالك أتوبيس لنقلنا لملعب المباراة الأولى“.

الزمالك يفوز على الهدى السعودي

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره فريق الهدى السعودي بنتيجة 28-24، في إطار مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة بالمملكة العربية السعودية، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية "السوبر جلوب". 

وقرر المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الفريق مبارياته يوم الإثنين أمام الشعلة اليمن

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره فريقه الهدى السعودي بنتيجة 28-24، في إطار مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة بالمملكة العربية السعودية، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

تقدم الفارس الأبيض على فريق الهدى السعودي في الشوط الأول بنتيجة 15-10، قبل أن يحسم اللقاء لصالحة بنتيجة 28-24 في النهاية.

وحصل أحمد وليد حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام نظيره الهدى السعودي والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة (28-24)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

واختارت اللجنة المنظمة أحمد وليد كأفضل لاعب في المباراة بين الزمالك والهدى السعودي بعد الأداء القوي الذي قدمه وتصدياته الرائعة.

ويقود الفريق فنيًّا، أحمد رمضان مديرًا فنيًّا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبد الباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرًا إداريًّا ومحمد سامي إداريًّا.

الزمالك يخسر من العربي الكويتي

خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، أمام فريق العربي الكويتي بنتيجة (33-32)، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

الزمالك يفوز على وفاق عين التوتة

وحقق فريق يد الزمالك الفوز على نظيره وفاق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34 - 28، في أولى مبارياته بدور مجموعات البطولة العربية لكرة اليد. 

وكان الزمالك تقدم في الشوط الأول على عين التوتة الجزائر عري بنتيجة 18 - 13. 

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مجموعة الزمالك في البطولة العربية

وتضم مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).

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