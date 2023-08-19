السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

محافظ الإسماعيلية يبحث المشاركة في الدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يبحث المشاركة في الدورة الثانية،فيتو

التقى السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، باللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وزارة التخطيط 

وذلك لبحث ومناقشة المشروعات المشاركة في الدورة الثانية للمبادرة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة، وفريق عمل المبادرة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، أشار السفير هشام بدر إلى أهمية المبادرة  باعتبارها نموذج غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة نابعة من محافظات وقرى جمهورية مصر العربية.

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وأكد أن الغرض من هذه المبادرة هو إيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافسية بين المحافظات، والمشروعات، وكذلك المجالات المختلفة والمعنية بالحفاظ على البيئة، موضحًا أن المبادرة تعمل على ترسيخ ثقافة التنافسية في جوانبها المختلفة بما ينعكس من خلال التطور الملحوظ في جودة المشروعات في الدورة الثانية من المبادرة، وهو ما يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين. 

معايير التقييم

وتابع بدر أن جميع المشروعات بالمبادرة تعمل على تحقيق معايير التقييم كافة والتي تتضمن المكون الأخضر، والمكون الذكي، وقدرة المشروع على توفير الدخل، بالإضافة إلى أثر المشروع على المجتمع والبيئة، وقدرته على التوسع، مع إمكانية تطبيقه في أماكن ومحافظات مختلفة، مشيرا إلى تنافس المحافظات المصرية الـ 27 على تقديم أفضل مشروعات لتمثيلها على المستوى الوطني والإقليمي.

وزارة التخطيط،فيتو


ومن جانبه، أشار  اللواء محافظة الاسماعيلية إلى جهود المحافظة في المبادرة منذ دورتها الأولى في عام ٢٠٢٢، مضيفًا أن المحافظة حرصت على حث الجهات التنفيذية على المشاركة في المبادرة بعدد من المشروعات وذلك من خلال عقد لقاءات تعريفية وندوات وبرامج تدريبية تجوب كافة أنحاء المحافظة.

خطوات التسجيل بالمبادرة

وللتسجيل بالمبادرة يرجي زيارة الموقع الإلكتروني التالي:
www.sgg.eg

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التخطيط والتنمية الاقتصادية السفير هشام بدر شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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