الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التخطيط: 5 آلاف معاملة خلال أسبوعين بمراكز الأحوال المدنية والشهر العقاري

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، فيتو

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بیانا بعدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة في نطاق محافظات الإسكندرية، وبورسعيد، والدقهلية (جمصة)، ودمياط (رأس البر)، وكفر الشيخ (بلطيم)، ومرسى مطروح خلال الأسبوعين الماضيين.

مراكز خدمات مصر المتنقلة 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على الاستمرار فى إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات والأحوال المدنية وعدد من الخدمات بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، وزيادة عدد تلك المراكز لتغطية كل محافظات الجمهورية وخصوصا المدن الساحلية خلال فترة الصيف وتواجد المواطنين في المصايف وتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق والأحوال المدنية الثابتة والمساهمة في تيسير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة وزيادة كل الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية.

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الهدف من المراكز المتنقلة


ومن جانبه أوضح "المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي؛ أن الهدف من المراكز المتنقلة هو توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وأقل تكلفة وأعلى جودة.
واستعرض بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة خلال الفترة من ٢٠ يوليو 2023 حتى الأسبوع الأول من أغسطس.

إجمالي معاملات الأحوال

وأشار عبد الحفيظ إلى أن إجمالي معاملات الأحوال فيما يخص مراكز وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية بلغ 4106 معاملة، فيما سجلت المراكز المتنقلة التابعة لوزارة العدل والمختصة بالشهر العقاري والتوثيق إجمالي معاملات 860 معاملة جاءت كالتالي إجمالي معاملات الساحل بلغت 389، وإجمالي معاملات بورسعيد 93، بالإضافة إلى 122 معاملة ببلطيم، 116 معاملة برأس البر، و140 معاملة بجمصة، ليبلغ إجمالي المعاملات بمراكز وزارتي الداخلية والعدل بالمناطق المذكورة بالبيان حوالي 5000 معاملة.

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