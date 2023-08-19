مدير المكافحة بزراعة الأقصر: التصدي لدودة الحشد والثاقبات والقوارض لحماية المحاصيل

قال عبد العظيم مرسي، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، إن دودة الحشد الخريفية أهم الآفات التي يتم مكافحتها بمحافظة الأقصر، حيث تبدأ المكافحة منذ ظهور الآفة، لأنها جاءت إلى مصر من جنوب أفريقيا، لذلك أول ظهور كان في صعيد مصر، ويتم التعامل معها بمجرد ظهورها.

وأضاف عبد العظيم، في تصريحات خاصة ل"بوابة فيتو" أن تلك الحشرة تطير في الليلة الواحدة نحو100كيلو، وتضع من200 إلي 400 ‪ بيضة، وتعرف بأنها ذات نشاط ليلي، ودورة حياتها لا تتعدى 16 يوم، كما أنها تشتهي جميع المحاصيل خاصة الذرة بأنواعها والخضروات، حيث تتغذى اليريقات على الطبقة الأولى من النبات وعندما تنضج تأكل جميع النبات بشراسة.

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وتابع عبد العظيم، أن دودة الحشد تسكن في قلب النبات، لذلك يتم مكافحتها من قلب النبات، منذ بداية الموسم بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة، حتى يصل النبات إلى مرحلة التزهير دون ضرر.

وأشار عبد العظيم إلى أنه يتم أيضا مكافحة" الثاقبات" دودة القصب الصغيرة ودودة القصب الكبيرة في محصول القصب، منذ بداية النمو الخضري للمحصول بعد الكسر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، وايضا مكافحة الحشرة القشرية الرخوة في القصب تظهر منذ شهر 5 وحتى أواخر شهر 8، مؤكدا على أن التواصل يتم من المشرف الزراعي في كل إدارة بالمحافظة من خلال متابعته يتم البلاغ عن الثاقبات أو الحشرة القشرية.

وأضاف عبد العظيم أنه يتم أيضا مكافحة القوارض وتتمثل في 3 حملات لمكافحة القوارض بمحصول القصب عن طريق طعم سوزفيد الزنك او الركومين، وتوضع في مكان تواجد القوارض أو الجحور.

ولفت عبد العظيم إلى أن الاستعداد لموسم القمح يتم البدء فيه من اختيار التقاويم، توزيعها على جميع الإدارات الزراعية، بالإضافة إلى متابعة الإرشادات في الزراعة والمكافحة عمومًا.

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