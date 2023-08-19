السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مدير المكافحة بزراعة الأقصر: التصدي لدودة الحشد والثاقبات والقوارض لحماية المحاصيل

الزراعة في محافظة
الزراعة في محافظة الأقصر،فيتو

 

قال عبد العظيم مرسي، مدير إدارة  المكافحة  بمديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، إن دودة الحشد الخريفية أهم الآفات التي يتم  مكافحتها بمحافظة الأقصر، حيث تبدأ المكافحة منذ ظهور الآفة، لأنها  جاءت إلى مصر من جنوب أفريقيا، لذلك أول ظهور كان في صعيد مصر، ويتم التعامل معها بمجرد ظهورها.

 وأضاف عبد العظيم، في تصريحات خاصة ل"بوابة فيتو" أن تلك الحشرة تطير في الليلة الواحدة  نحو100كيلو،  وتضع من200  إلي 400 ‪ بيضة، وتعرف بأنها ذات نشاط ليلي، ودورة حياتها لا تتعدى 16 يوم، كما أنها تشتهي جميع المحاصيل خاصة الذرة بأنواعها والخضروات، حيث تتغذى اليريقات على الطبقة الأولى من النبات وعندما تنضج تأكل جميع النبات بشراسة.

Advertisements

وتابع عبد العظيم، أن دودة الحشد تسكن في قلب النبات، لذلك يتم مكافحتها من قلب النبات، منذ بداية الموسم بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة، حتى يصل النبات إلى مرحلة التزهير دون ضرر.

وأشار عبد العظيم إلى أنه يتم أيضا مكافحة" الثاقبات" دودة القصب الصغيرة ودودة القصب الكبيرة في محصول القصب، منذ بداية النمو الخضري للمحصول بعد الكسر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، وايضا مكافحة الحشرة القشرية الرخوة في القصب تظهر منذ شهر 5 وحتى أواخر شهر 8، مؤكدا على أن التواصل يتم من المشرف الزراعي في كل إدارة بالمحافظة من خلال متابعته يتم البلاغ عن الثاقبات أو الحشرة القشرية.

وأضاف عبد العظيم أنه يتم أيضا مكافحة القوارض وتتمثل في 3 حملات لمكافحة القوارض بمحصول القصب عن طريق طعم سوزفيد الزنك او الركومين، وتوضع في مكان تواجد القوارض أو الجحور.

ولفت عبد العظيم إلى أن الاستعداد لموسم القمح يتم البدء فيه من اختيار التقاويم، توزيعها على جميع الإدارات الزراعية، بالإضافة إلى متابعة الإرشادات في الزراعة والمكافحة عمومًا.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر زراعة الاقصر أخبار الاقصر فيتو محافظة الأقصر دودة الحشد الخريفية الحشرة القشرية مكافحة الثاقبات مكافحة القوارض بداية موسم القمح بداية موسم القصب

مواد متعلقة

توصيات المؤتمر الأول لكيان اتحاد شباب أرمنت بحضور مدير شباب الأقصر

طوارئ الرعاية الصحية بالأقصر تنقذ أمًا بعد إصابتها بصدمة تسممية شديدة

غدًا انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

بدء القافلة الدعوية الموسعة بمساجد إدارة أوقاف القرنة بالأقصر

أوقاف الأقصر: بدء فعاليات القافلة الدعوية الموسعة بمساجد إدارة حاجر كومير

إطلاق 25 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

وكيل تعليم الأقصر يبحث مع مديري الإدارات استعدادات العام الدراسي الجديد

أنشطة فنية وثقافية بقصر ثقافة الطارف بالأقصر

الأكثر قراءة

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

من داخل اللجنة، طالب يصور امتحان اللغة العربية بالدور الثاني للثانوية العامة

عبدالواحد السيد يكشف لـ فيتو حقيقة تفاوض الزمالك مع خاما بيليات

بالدراجة، لحظة وصول السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (صور)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

مشاهد حفل أنغام في العلمين الجديدة، الفنانة تبكي بعد هذه الأغنية (فيديو)

أخبار مصر: تحذير من الصحة والمترو بشأن متحور كورونا الجديد، وزير لبناني يثير الجدل عن مصر، مصير بازوم بعد تحديد ساعة الحرب

مجلس الزمالك يكلف أحمد دعبس بالإشراف على ملف ألعاب الصالات

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

سقوط سائح سعودي من الطابق السادس بأحد فنادق مدينة كان الفرنسية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 19-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم السبت 19-8-2023

سعر السكر اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما حكم سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية