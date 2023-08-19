تداول أسئلة امتحان اللغة العربية بالدور الثاني للثانوية العامة عبر جروبات الغش، والتعليم تحقق

الثانوية العامة 2023، تداولت جروبات الغش عبر تطبيق التليجرام صورا من أسئلة وإجابات زعمت أنها من امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي بعد دخول الطلاب إلى اللجان.

وبدأت جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام بنشر أسئلة امتحان الاستاتيكا بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان.

امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة ٢٠٢٣

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التحقيق فى الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين فى تصوير أسئلة الامتحان ورفعها على صفحات الغش الإلكترونى.

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2023 الراسبون في اللغة العربية، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية، وذلك في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وانطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم السبت بامتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ويؤدي قرابة 119 ألف طالب وطالبة الامتحانات بنفس قواعد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.

ومن المقرر أن تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت وبنفس مواصفات ورقة الأسئلة لامتحانات الدور الأول، وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

واستعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها لماراثون امتحانات الثانوية العامة (دور ثان) للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي تنطلق اليوم السبت وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس الجاري.

تجهيز الاستراحات واللجان لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها من تجهيز الاستراحات واللجان، وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وكذا أعمال الصيانة، ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية.

ومن جانبه قال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتوفير المناخ الهادئ والأمن خلال فترة انعقاد الامتحانات.

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وشدد على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، خاصة الكتاب الدوري رقم (22) بتاريخ 25-5-2023 لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازمة لأبنائنا الطلاب.

وصرح "موسى" بأنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الإمتحانية وأوراق الأسئلة والإجابة، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة، خط تليفوني للتواصل السريع، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أى أزمة بمحيط ومقار اللجان، وأيضًا توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

محظورات داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة

كما أكد على التواصل والتنسيق مع الأحياء والتأكيد على نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية، مشددًا على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل وبعد أداء الامتحان، وضبط النفس واحتواء المواقف حرصًا على الصالح العام.

وأشار إلى تسليم العصا الإلكترونية لجميع المدارس مقار اللجان الامتحانية، وكذلك المطهرات وأدوات النظافة، مشددًا على ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات الإدارات التعليمية على مدار اللحظة والتدخل الفوري في أي موقف.

وأوضح "مدير المديرية" أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة (دور ثان) يبلغ 19462 طالبا وطالبة أمام 35 لجنة.

وشدد وكيل أول الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء اللجان والمتابعة اليومية قبل بدء اللجان الإمتحانية وتذليل كافة العقبات، كما حث الطلاب على الالتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسي متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتميز.

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