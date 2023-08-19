السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 19-8-2023 والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد وتوتنهام
مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام  اليوم السبت الموافق 19 اغسطس العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى منتخب السويد ومنتخب استراليا في نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات ومباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز.

 

 نهائي كاس العالم للسيدات


السويد - استراليا- المباراة النهائية الساعة 11 صباحا

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

 
دجابال  جزر القمر- اورلاندو بيراتس - جنوب إفريقيا- الساعة 3:30 عصرا

السلام بور  جنوب السودان- الهلال- السودان- الساعة 9 مساء

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مواعيد مباريات الدوري التونسي

 

اتحاد بن قردان- الأفريقي- الساعة 6:30 مساء

الترجي- مستقبل المرسي- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

 

أبها- الرائد- الساعة 6 مساء

الهلال- الفيحاء- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

الاتحاد- الطائى- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

فولهام - برينتفورد- الساعة 5 مساء

ليفربول - بورنموث- الساعة 5 مساء

وولفرهامبتون - برايتون- الساعة 5 مساء

توتنهام - مانشستر يونايتد- الساعة 7:30 مساء

مانشستر سيتي- نيوكاسل يونايتد- الساعة 10

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

إمبولي- هيلاس فيرونا- الساعة 7:30 مساء

فروسينوني،4 نابولي- الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان- مونزا- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

جنوي- فيورنتينا- الساعة 9:45 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

 

ريال سوسييداد- سيلتا فيجو- الساعة 6:30 مساء

ألميريا- ريال مدريد- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا- أتلتيك بيلباو- الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 

ليون - مونبلييه- الساعة 6 مساء

تولوز - باريس سان جيرمان- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الالماني
  
 

لايبزيج - باير ليفركوزن- الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج - هايدنهايم - الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ- أوجسبورج- الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت - بوخوم- الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند - كولن- الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركى

 

جالاتا سراي- طرابزون- الساعة 9:45 مساء

 

 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

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مواعيد مباريات اليوم كأس العالم للسيدات الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد توتنهام هوتسبير

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