الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023

فريق النصر
فريق النصر

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، عدد من المباريات الهامة، في أكثر من بطولة في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري السعودي والبطولة العربية للأندية لكرة اليد وجاءت مواعيد المباريات كالتالي 

 

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست ضد شيفيلد يونايتد   9.45 مساءا 

 

الدوري الإسباني 

مايوركا ضد فياريال       8.30 مساء 

فالنسيا ضد لاس بالماس 10.30 مساءا 

 

الدوري السعودي 

الأخدود ضد الفتح   6.00 مساء 

الحزم ضد الاتفاق   9.00 مساء 

الوحدة ضد الشباب  9.00 مساء 

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النصر ضد التعاون  9.00 مساء 

 

البطولة العربية للأندية لكرة اليد 

البنك الأهلي ضد الحشد الرياضي العراقي  1.00 ظهرا 

العربي الكويتي ضد الشعلة اليمني           3.00 عصرا 

مضر السعودي ضد نادي الكويت           5.00 مساءا 

الهلال السعودي ضد الزمالك                7.00 مساءا 

 

الدوري الألماني 

فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ  9.30 مساء 

الدوري الفرنسي 

ميتز ضد مارسيليا    10.00 مساءا 

دوري أبطال أفريقيا 

كي إم كي إم ضد سان جورج   4.00 عصرا 

الكونفدرالية الأفريقية 

سينجدا بيج ستارز ضد جيه كيه يو   4.00 عصرا 

الدوري التركي 

انطاليا سبور ضد قونيا سبور  9.00 مساءا 

الدوري البرتغالي 

كازا بيا ضد سبورتنج لشبونة  10.15 مساءا 

الدوري القطري 

الأهلي القطري ضد الدحيل   6.30 مساءا 

أم صلال ضد السد القطري   8.30 مساءا 

الدوري الاماراتي 

اتحاد كلباء ضد الشارقة    5.00 مساءا

الوحدة ضد البطائح         5.00 مساءا 

عجمان ضد شباب الأهلي  7.30 مساءا 

العين ضد بني ياس        7.30 مساءا

 

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مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الدوري الانجليزي الدوري الإسباني الدوري السعودي البطولة العربية للأندية لكرة اليد

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