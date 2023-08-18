مصرع طفل أسفل عجلات سيارة بالمنوفية

لقي طفل من كفر الجمالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه أسفل عجلات سيارة على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.



فيما أفاد مصدر أن مستشفى الشهداء استقبل جثة طفل يدعى أنس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام متأثرة بإصابات إثر حادث أسفل عجلات سيارة، تم وضع الجثة بالثلاجة لحين انتهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.



كان اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بمصرع طفل يدعى انس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام إثر حادث تصادم سيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

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