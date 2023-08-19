السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي رؤساء لجان الثانوية العامة قبل ساعات من امتحانات الدور الثان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد، فيتو

التقى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، مساء الجمعة، رؤساء لجان ومراكز  الدور الثاني للثانوية العامة وذلك بحضور اللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية وعبر الفيديو كونفرانس مديرى الإدارات التعليمية والمعنيين بأعمال الامتحانات والاستراحات.   

 في مستهل اللقاء رحب وكيل التعليم بالحضور الكرام، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد، وتحدث حول آخر المستجدات العمل بشأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة التي تبدأ غدًا السبت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية. 

 

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ووجه وكيل تعليم الوادي الجدي، الجميع بالتحلي بالانضباط والدقة وان يكونوا على قدر المسؤولية والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل والالتزام بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للامتحانات فضلًا عن توفير الأجواء المناسبة من الهدوء حرصًا على مصلحة الطلاب. 

وشدد على التواصل اللحظي مع غرفة عمليات المديرية حال أي قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لضمان انضباط ودقة العمل. 

 

4 لجان مجهزة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الوادي الجديد 

 أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، إنهاء الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة 2022 - 2023م والتي تنطلق غدًا السبت 19 أغسطس، لافتًا إلى تجهيز 4 لجان لاستقبال الطلاب والمقرر عقد الامتحانات بها بالإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.

 وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى للتواصل اللحظى مع جميع الإدارات بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فوري.  

وجه باتخاذ أعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والتي تنطلق غدًا السبت ١٩ أغسطس.  وشدد "وكيل التعليم" علي توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان. 

 وأوضح أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.  

مضيفًا، أن محافظ الوادي الجديد تتابع خطوة بخطوة كافة الاستعدادات والاجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم بالإضافة إلى تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم  لمتابعة سير الامتحانات بشكل دائم وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني.  

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني  

وتنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 غدًا السبت بامتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية. ومن المقرر أن تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت وبنفس مواصفات ورقة الأسئلة لامتحانات الدور الأول، وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023. 

 

تجهيز الاستراحات واللجان لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها من تجهيز الاستراحات واللجان، وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وكذا أعمال الصيانة، ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية.

 

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