السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تبدأ اليوم اختبارات مرافقة بعثات الحج بجميع المديريات

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

تبدأ وزارة الأوقاف اختبار أولى بالمديريات للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثات الحج لعام 1445هـ من الأئمة والواعظات اليوم السبت.

وطالبت الأوقاف بضرورة إحضار صورة شخصية حديثة وصورة المؤهل الأعلى وصورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، على أن تتأكد كل مديرية من انطباق شروط الإعلان على المتسابق، علمًا بأن مقابلة المتقدمين من الديوان العام ستعقد بمديرية أوقاف القاهرة.


واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خمسة مساجد جديدة تم حصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه ( 26 ) مسجدًا من الدرجة الأولى الفئة ( أ )، وذلك على النحو التالي:

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1. السويس - مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب - الفئة (أ).

2. سوهاج - مسجد العارف بالله- مدينة سوهاج - الفئة (أ).

3. شمال سيناء - مسجد النصر - مدينة العريش - الفئة (أ).

4. كفر الشيخ - مسجد سيدي فتح الله - بلطيم - الفئة (أ).

5. مطروح - مسجد بلال بن رباح - مدينة مطروح - الفئة (أ).

 

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوى، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

 

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الأئمة والواعظات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسابقة مرافقة بعثات الحج لعام 1445هـ مرافقة بعثات الحج وزير الأوقاف

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