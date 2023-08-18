وزيرة الهجرة: وثيقة المعاش بالدولار مطلب مهم للمصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن المواطن المصري بالخارج هو مسئوليتي الرئيسية وما يتطلبه هو أولوية بالنسبة لنا.

وقالت وزير الهجرة في تصريحات صحفية: أتواصل مع المصريين بالخارج في دول العالم أولًا بأول على كل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وثيقة المعاش بالدولار

أشارت وزيرة الهجرة أن وثيقة المعاش بالدولار كان مطلبًا مهمًا لعدد من المصريين بالخارج وكان من إحدى توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية أغسطس 2022.

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فهيمة النقراشي، رئيس الرابطة المصرية في دارمشتات بألمانيا، لمناقشة أحوال الجالية المصرية في ألمانيا، ودورهم في تعزيز العلاقات المصرية-الألمانية على مدار عقود.

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المصريين بالخارج

وأوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على المصريين بالخارج وربطهم بالوطن، مؤكدة أن عقول وخبرات المصريين بالخارج ثروة قومية لا تقدر بثمن، ونسعى للاستفادة منهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

وتناولت الوزيرة اعتزام وزارة الهجرة إطلاق المجلس الاستشاري لشباب الباحثين، ليكون مكملا لجهود مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، للاستفادة من العلوم الحديثة التي اكتسبها شبابنا بالخارج ونقل تلك الخبرات إلى مصر.

وأوضحت السفيرة سها جندي أهمية الترابط بين المصريين بالخارج في الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، ودور اللقاءات الدورية بين الجاليات المصرية والنوادي المصرية بالخارج في التعريف بالثقافة المصرية، وربط الشباب بجذورهم وبلدهم.

مبادرة ساعة مع الوزيرة

وتابعت وزيرة الهجرة أن المشاكل التي يواجهها المصريون بالخارج تختلف من مجتمع لآخر، ولذلك أطلقنا استراتيجية للتواصل مع المصريين بالخارج، وفقا للعديد من المعايير التي تتسق والمجتمعات التي يعيشون فيها، ومن بينها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" التي نلتقي خلالها الجاليات المصرية حول العالم، لتصل إلى أكثر من 50 لقاءً حتى الآن، مع آلاف المصريين حول العالم.

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