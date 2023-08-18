الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزيرة الهجرة تلتقي فهيمة النقراشي لمناقشة أحوال الجالية المصرية في ألمانيا

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، فيتو

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فهيمة النقراشي، رئيس الرابطة المصرية في دارمشتات بألمانيا، لمناقشة أحوال الجالية المصرية في ألمانيا، ودورهم في تعزيز العلاقات المصرية-الألمانية على مدار عقود.

وأوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على المصريين بالخارج وربطهم بالوطن، مؤكدة أن عقول وخبرات المصريين بالخارج ثروة قومية لا تقدر بثمن، ونسعى للاستفادة منهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

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وزارة الهجرة، فيتو

وتناولت الوزيرة اعتزام وزارة الهجرة إطلاق المجلس الاستشاري لشباب الباحثين، ليكون مكملا لجهود مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، للاستفادة من العلوم الحديثة التي اكتسبها شبابنا بالخارج ونقل تلك الخبرات إلى مصر.

وأوضحت السفيرة سها جندي أهمية الترابط بين المصريين بالخارج في الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، ودور اللقاءات الدورية بين الجاليات المصرية والنوادي المصرية بالخارج في التعريف بالثقافة المصرية، وربط الشباب بجذورهم وبلدهم.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المشاكل التي يواجهها المصريون بالخارج تختلف من مجتمع لآخر، ولذلك أطلقنا استراتيجية للتواصل مع المصريين بالخارج، وفقا للعديد من المعايير التي تتسق والمجتمعات التي يعيشون فيها، ومن بينها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" التي نلتقي خلالها الجاليات المصرية حول العالم، لتصل إلى أكثر من 50 لقاءً حتى الآن، مع آلاف المصريين حول العالم.

وزارة الهجرة،فيتو

وأكدت السفيرة سها جندي -ردا على سؤال النقراشي حول آليات الاستثمار لصغار المستثمرين- أننا حريصون على إتاحة فرص الاستثمار لمختلف شرائح المصريين بالخارج، سواء كبار المستثمرين أو صغار المستثمرين عن طريق الاكتتاب في البورصة المصرية، وشراء أسهم ضمن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، بجانب التعريف بخارطة الاستثمار الصناعي والفرص المتميزة في مصر.

وحول سياسة مصر الخارجية، أجابت وزيرة الهجرة أن مصر لاعب رئيسي في العديد من المجموعات الفعالة سياسيا، عربيا، وأفريقيا، وإسلاميا، بجانب المجموعات الاقتصادية والسياسية حول العالم، ولذلك فما نقوله للمصريين بالخارج إنكم تمثلون بلدا له تاريخ عظيم، وله الريادة في مختلف المجالات، مضيفة: "انشروا إنجازات بلدكم وافتخروا بهذا الوطن وما يقوم به في وقت تعاني فيه اقتصادات كبرى".

وزارة الهجرة، فيتو

ومن ناحيتها، أوضحت فهيمة النقراشي أن مصر حققت الكثير من الإنجازات التي نفخر بها، رغم التحديات العالمية، مشيدة بالنسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي استضافت 1000 مصري بالخارج من 56 دولة حول العالم، مشيدة باهتمام وزارة الهجرة بتنفيذ توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين بالخارج.

وثمنت فهيمة النقراشي حرص وزارة الهجرة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لتعريف المصريين بالخارج بمختلف الخدمات المقدمة لهم، بجانب الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

المصريون في ألمانيا

وتابعت النقراشي أن المصريين في ألمانيا تجمعهم سمات مميزة، بخلاف العديد من الدول الأوروبية، موضحة أنها  تعيش في ألمانيا منذ 60 عاما، ومنذ 30 عاما تقريبا شاركت في تدشين المجلس الأعلى للجاليات، والذي يتواصل مع نحو 16 جالية في ألمانيا.

وأشارت فهمي النقراشي، إلى أنها شاركت في تأسيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، منذ نحو 40 عاما، موجهة الدعوة للسفيرة سها جندي لحضور فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة، والتي تضم العديد من ممثلي الاتحاد حول العالم.

الاتحاد العام للمصريين بالخارج

واستعرضت "النقراشي" جهود الاتحاد العام للمصريين بالخارج من دعم ومساندة المصريين بالخارج، والحرص على دعم جهود الدولة المصرية والتعريف بمنجزاتها، في مختلف الدول التي تضم مصريين بالخارج.

وأشارت  فهيمة النقراشي إلى احتفال الجالية المصرية والقنصلية بمدينة فرانكفورت الألمانية، بمرور 40 عامًا على اتفاقية التآخي والتبادل الثقافي بين القاهرة وفرانكفورت، وكذلك التآخي بين القاهرة  وشتوتجارت، فى مجالات متعددة، لا سيّما الاستثمار والطب والسياحة، تأكيدا على متانة العلاقات بين مصر وألمانيا.

رئيس الرابطة المصرية في دارمشتات بألمانيا

وفي ختام اللقاء، أكدت رئيس الرابطة المصرية في دارمشتات بألمانيا، أن زيارات وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج تعزز الترويج لما تمتاز به مصر من فرص استثمار وتنمية، بجانب جهود القيادة السياسية في تحقيق الكثير من الإنجازات، مضيفة أن الرئيس السيسي لديه رؤية ثاقبة للمستقبل وأبناء الوطن بالخارج يدعمونه ويثقون في قيادته الرشيدة.

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