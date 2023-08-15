الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

مقدمة من جانب عدد من الشركات المحلية والأجنبية

الحكومة تناقش المشروعات والدراسات المقترحة للاستثمار في قطاع الكهرباء

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.


وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على الاستمرار في جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالنظر لما تمتلكه الدولة من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.

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الحكومة تناقش المشروعات والدراسات المقترحة للاستثمار في قطاع الكهرباء

جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الكهرباء

وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء جهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الكهرباء، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين في هذا القطاع.

الحكومة تناقش المشروعات والدراسات المقترحة للاستثمار في قطاع الكهرباء

المشروعات والدراسات المقترحة المقدمة من جانب عدد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع الكهرباء

ونوه الوزير، خلال اللقاء، إلى المشروعات والدراسات المقترحة المقدمة من جانب عدد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع الكهرباء، وكذا ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا إلى جانب ما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي.

الحكومة تناقش المشروعات والدراسات المقترحة للاستثمار في قطاع الكهرباء

جهود توفير التغذية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات الاستراتيجية

كما تطرق اللقاء إلى جهود توفير التغذية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وكذا ما يتم من إجراءات وخطوات مستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من هذا القطاع المهم، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التحديث ورفع الكفاءة لمختلف الشبكات والموزعات، وغير ذلك من البنية التحتية الخاص بقطاع الكهرباء.


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رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة قطاع الكهرباء

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